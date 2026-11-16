Rassegna Stampa: Meta multata, Guerra Ucraina e Feste a Roma

Meta multata 805 milioni, vertice Putin-Xi-Trump, festa a Roma e altre notizie chiave in Italia e nel mondo.

La scena economica e politica italiana ed europea è segnata da due eventi di grande impatto: la storica sanzione di Meta Platforms e la conferma di un vertice geopolitico ad alto livello tra le potenze mondiali. Nel contempo, la città di Roma si prepara a una grande celebrazione civica e solidale, mentre l'opinione pubblica segue da vicino le dinamiche del conflitto in Ucraina e le strategie di difesa digitale delle aziende tecnologiche.

Meta multata per il trattamento dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 805 milioni di euro a Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, per l'uso improprio delle immagini degli utenti. La violazione riguarda specificamente la funzionalità "Suggerimenti dalla galleria", un algoritmo che indicava amici potenziali analizzando le foto caricate dagli italiani senza un adeguato consenso preventivo. L'autorità ha evidenziato come la piattaforma abbia violato il principio di liceità del trattamento, costringendo gli utenti a una gestione dei dati non trasparente.

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Vertice Putin, Xi e Trump in Cina

È stato confermato per il 19 novembre la convocazione di una trilaterale in Cina che vedrà riuniti i leader di Russia, Cina e Stati Uniti. Il vertice riunisce Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump in un tentativo di dialogo diretto per discutere gli equilibri geopolitici globali, con particolare attenzione alla situazione ucraina. La Russia ha dato il via libera a questa iniziativa, che si inserisce in un contesto di crescente instabilità internazionale e di riassetto delle alleanze strategiche tra le超级potenze.

Il supporto dell'Ue a Kiev e il piano Usa

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il pagamento di 8 miliardi di euro a sostegno di Kiev, una mossa decisiva per mantenere la resilienza finanziaria e militare dell'Ucraina. Parallelamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli di un piano proposto dagli Stati Uniti, che prevederebbe l'adesione dell'Ucraina alla NATO in cambio del controllo del Donbass. Questa proposta ha riaperto il dibattito sulle strategie di pace e sulla sicurezza collettiva europea.

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Il "Formato di Dublino" per l'Italia

L'Italia ha acceduto al tavolo negoziale attraverso il "Formato di Dublino", una struttura diplomatica che mira a coordinare le risposte europee senza nominare un unico negoziatore centrale. Questa scelta operativa riflette la volontà di Roma di mantenere una posizione attiva nelle trattative, pur evitando la centralizzazione del potere decisionale in un singolo soggetto. Il Cremlino ha accolto favorevolmente questa dinamica, vedendo nel multipartitismo una possibilità di gestire le complessità del conflitto con maggiore flessibilità.

Festa a Roma il 22 novembre 2026

La Capitale si trasformerà in uno scenario festoso domenica 22 novembre 2026, con una grande sfilata che attraverserà le vie principali della città. Il corteo partirà alle 15 da Piazza del Popolo e si dirigerà verso l'Ospedale Bambino Gesù, unendo cittadini e visitatori in un'atmosfera di solidarietà. L'evento non è solo uno spettacolo a cielo aperto, ma una raccolta fondi per la Ludoteca del Gianicolo, con una donazione minima di 5 euro richiesta ai partecipanti.

La raccolta fondi fino al 10 gennaio 2027

Le risorse raccolte durante la sfilata e attraverso le donazioni successive saranno destinate specificamente al miglioramento delle strutture della Ludoteca del Gianicolo, un centro dedicato al gioco e alla terapia per i bambini. La campagna di raccolta proseguirà fino al 10 gennaio 2027, permettendo a cittadini e visitatori di contribuire al benessere dei più piccoli anche dopo la conclusione dell'evento principale. Questa iniziativa sottolinea l'importanza del volontariato e dell'impegno civico nella riqualificazione degli spazi pubblici per l'infanzia.