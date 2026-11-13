Rassemblement National presenta il piano pensioni tra i timori degli investitori

Il Rassemblement National di Marine Le Pen presenta martedì prossimo il piano pensioni per convincere gli investitori della sostenibilità del programma.

Il Rassemblement National (RN), il partito di estrema destra francese guidato da Marine Le Pen, presenterà martedì prossimo i propri piani in materia di pensioni. L'annuncio, riportato da Reuters nella giornata del 13 novembre 2025 da Parigi, arriva mentre la formazione cerca di convincere gli investitori, sempre più nervosi, che il suo programma sarà sostenibile qualora il partito conquisti il potere tra cinque mesi, come suggeriscono i sondaggi d'opinione.

Marine Le Pen è considerata la favorita per le elezioni presidenziali previste in primavera. Il partito intende mantenere la promessa di consentire ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro in giovane età di andare in pensione a 60 anni, limitando al tempo stesso i costi dello smantellamento della riforma pensionistica del presidente Emmanuel Macron, che resta impopolare.

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Il meccanismo dei costi e dei risparmi previsti

Marine Le Pen ha dichiarato il mese scorso che intende ricavare 140 miliardi di euro (155 miliardi di dollari) di risparmi dal bilancio dello Stato entro la fine del mandato presidenziale successivo, previsto per il 2032. Secondo quanto riportato, la leader non è però riuscita a convincere economisti e investitori che tali tagli siano realmente realizzabili.

Le Pen ha inoltre sostenuto che le sue riforme delle pensioni porterebbero risparmi compresi tra 15 e 20 miliardi di euro all'anno una volta completamente attuate. Questo obiettivo potrebbe rivelarsi difficile da raggiungere se il partito manterrà l'impegno a far andare in pensione a 60 anni i lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto giovani.

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Il contesto resta delicato. Le pensioni rappresentano di gran lunga la voce più pesante della spesa pubblica francese, destinata a raggiungere 436 miliardi di euro l'anno prossimo, pari al 14% della produzione economica. Gli investitori osservano con attenzione se il partito si impegnerà ad alzare l'età pensionabile, che sarebbe un segnale di disciplina fiscale in una fase di finanze pubbliche sotto pressione e di tensioni sul mercato obbligazionario.

Posizioni del Rassemblement National sulle pensioni

Il presidente del partito, Jordan Bardella, sostiene che nessuna delle riforme pensionistiche introdotte negli ultimi 15 o 20 anni sia riuscita a risolvere i problemi del sistema, e che l'obiettivo del RN sia proprio quello di sistemarlo. Bardella ha formulato questa posizione nel corso della settimana precedente la pubblicazione della notizia.

Il partito si sta orientando sempre più verso il numero di anni di contribuzione come fattore chiave per l'accesso alla pensione, invece di concentrarsi su una singola età pensionabile. Pur continuando a promettere il pensionamento tra 60 e 62 anni, i dirigenti del RN hanno indicato che i lavoratori avrebbero bisogno di tra 40 e 42 anni di contributi per ottenere una pensione statale piena.

Secondo questo schema, chi entra nel mercato del lavoro dopo gli studi universitari dovrebbe comunque lavorare fino alla metà dei sessant'anni. Il portavoce del bilancio del RN, Jean-Philippe Tanguy, ha dichiarato il mese scorso che le persone potrebbero continuare ad andare in pensione a 62 anni, ma andrebbero incontro a una riduzione delle prestazioni se non avessero completato il periodo contributivo richiesto.

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Bardella ha inoltre affermato che il RN inasprirebbe le regole che determinano quali periodi contributivi valgono ai fini del diritto alla pensione, e creerebbe incentivi finanziari per i datori di lavoro affinché trattengano i lavoratori in età pensionabile che desiderano restare occupati. Il partito propone anche di consentire ai lavoratori di destinare una parte dei propri contributi a un fondo di investimento di tipo sovrano.

Impatto per i lavoratori e prossimi passi annunciati

Il costo dell'annullamento della riforma del 2023, che porterebbe l'età pensionabile da 62 a 64 anni, è stimato dall'ufficio di revisione contabile pubblico e indipendente della Francia in 10 miliardi di euro all'anno. Questa cifra rappresenta il principale vincolo finanziario con cui il RN dovrà confrontarsi nella definizione del proprio programma.

Il sistema pensionistico francese è finanziato in gran parte a ripartizione, con i contributi dei lavoratori attivi che sostengono le pensioni di chi è già in quiescenza, mentre il risparmio previdenziale privato è di natura volontaria. Per i cittadini, questo significa che le scelte sui requisiti contributivi incidono direttamente sul reddito disponibile di chi andrà in pensione.

Il governo aveva sospeso la riforma l'anno scorso nell'ambito di un accordo con i Socialisti, necessario per ottenere il sostegno parlamentare al proprio bilancio. Il prossimo passo indicato dalle fonti è la presentazione del programma pensionistico del Rassemblement National martedì prossimo, un appuntamento che gli investitori seguiranno con grande attenzione.