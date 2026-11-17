Dal 1° gennaio 2027 i debiti fiscali sotto 120mila euro potranno essere rateizzati in 96 mesi. Ecco le nuove regole, i requisiti e le scadenze per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta introducendo modifiche significative alle modalità di rateizzazione delle cartelle esattoriali, ampliando le possibilità di rimborso per i contribuenti in difficoltà. L'obiettivo è consentire ai cittadini di restituire gradualmente le somme dovute attraverso piani di pagamento più lunghi e flessibili, riducendo il carico economico immediato. Questa riforma segue un percorso graduale che si estende fino al 2029, adattando i limiti temporali alle diverse fasce di reddito e tipologia di debito.

Novità dal 2027 per debiti inferiori a 120mila euro

A partire dal 1° gennaio 2027, i contribuenti con debiti fino a 120mila euro potranno distribuire il pagamento su un massimo di 96 rate mensili, anziché sulle attuali 84. La durata massima dei piani ordinari passerà quindi da 7 a 8 anni. Per beneficiare di queste nuove condizioni sarà determinante la data di presentazione della domanda. Resta il limite di 120mila euro come importo complessivo inserito in ogni richiesta di dilazione.

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Per accedere alla procedura semplificata è sufficiente dichiarare di non poter saldare immediatamente il debito, senza dover presentare documenti come prova delle proprie difficoltà economiche. Questa misura mira a snellire l'accesso al beneficio per chi si trova in una situazione di temporanea ristrettezza finanziaria. Le domande inoltrate nel biennio 2027-2028 potranno prevedere fino a 96 pagamenti, distribuiti uniformemente su 8 anni.

Ciò significa che il contribuente medio avrà un respiro maggiore per estinguere il debito verso lo Stato, riducendo l'incidenza della rata mensile sul proprio budget familiare. La semplificazione burocratica è uno dei pilastri di questa riforma,旨在 eliminare gli ostacoli amministrativi che spesso scoraggiavano la regolarizzazione dei debiti. Ogni rata, in questa nuova configurazione, deve avere un valore minimo di 50 euro per garantire l'efficienza del sistema di incasso.

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Evoluzione delle scadenze e requisiti per il 2029

L'estensione delle scadenze seguirà un percorso graduale ben delineato nel tempo. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 rimane il tetto di 84 rate mensili, corrispondenti a 7 anni. Questo periodo di transizione permette ai cittadini e agli enti di adattarsi alle nuove normative. Le domande inoltrate nel biennio 2027-2028 potranno invece prevedere fino a 96 pagamenti.

Dal 1° gennaio 2029 questo limite salirà ulteriormente a 108 rate, equivalenti a nove anni di dilazione. La normativa contempla anche la possibilità di raggiungere 120 mensilità attraverso la procedura semplificata, ma questo ulteriore ampliamento non è automatico. Sarà necessario un nuovo intervento legislativo, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Economia. Tale verifica servirà a valutare l'impatto economico della misura sulla collettività.

Per accedere a una dilazione più lunga rispetto a quella ordinaria bisogna documentare la propria situazione economico-finanziaria con precisione. Nel 2025 e nel 2026 i piani documentati per debiti non superiori a 120mila euro possono comprendere da 85 a 120 mensilità. Nel biennio successivo la fascia sarà compresa tra 97 e 120 rate, mentre dal 2029 partirà da 109. Per gli importi superiori a 120mila euro, la documentazione è sempre richiesta e il frazionamento può raggiungere le 120 mensilità, indipendentemente dall'anno di presentazione.

Criteri di valutazione e casi di calamità

Il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024 stabilisce i criteri usati per valutare le richieste documentate con dettaglio. Per i cittadini e i titolari di imprese individuali che adottano regimi fiscali semplificati viene considerato l'ISEE familiare, insieme all'ammontare delle somme da restituire e agli eventuali debiti già dilazionati. Per le altre imprese vengono esaminati soprattutto l'indice di liquidità, che misura la capacità di far fronte agli impegni finanziari a breve termine.

Viene inoltre preso in considerazione l'indice Alfa, che mette in relazione l'esposizione debitoria con ricavi o valore della produzione aziendale. Nel caso dei condomini si usa invece l'indice Beta, calcolato confrontando il debito con le entrate riportate nell'ultimo rendiconto approvato. La norma prevede una disposizione di salvaguardia per le richieste relative a importi fino a 120mila euro, garantendo una tutela minima.

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Quando il contribuente richiede un piano documentato ma non riesce a dimostrare adeguatamente la propria difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede comunque la dilazione prevista dalla procedura ordinaria. Di conseguenza, chi nel 2027 richiede fino a 120 mensilità senza soddisfare i requisiti documentali potrà beneficiare del piano semplificato fino a 96 rate. Ci sono circostanze nelle quali la condizione di difficoltà economica viene riconosciuta attraverso una procedura specifica.

È il caso di calamità naturali, incendi ed eventi eccezionali che abbiano reso completamente inagibile l'unica abitazione del nucleo familiare, oppure l'unico immobile destinato a sede dell'impresa o studio professionale. Per accedere al trattamento previsto occorre presentare una certificazione comunale che attesti l'inagibilità totale, rilasciata non oltre sei mesi prima della richiesta. In queste situazioni è possibile ottenere fino a 120 rate, anche senza usare gli indicatori economici ordinari.

Procedura online e simulazione delle rate

La domanda può essere trasmessa attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo all'area riservata con la propria identità digitale. Il servizio online Rateizza adesso consente di individuare i debiti dilazionabili e richiedere il piano in modo immediato. Questa piattaforma digitale rappresenta lo strumento principale per la gestione delle rateizzazioni, garantendo trasparenza e velocità nella pratica.

Sono inoltre disponibili un simulatore per stimare l'importo delle rate e, secondo la tipologia di istanza, modalità alternative di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli dedicati. L'Agenzia invita i contribuenti a verificare preventivamente la propria posizione debitoria per pianificare al meglio il rimborso. La flessibilità offerta da queste nuove norme rappresenta un'opportunità concreta per molti italiani e imprese di rientrare nei tempi, favorendo la regolarizzazione fiscale senza generare ulteriore stress finanziario.