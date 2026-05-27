Raul Dumitras toglie il segui su Instagram a Lucia Ilardo: "Non mi piace cavalcare qualcosa che non esiste"

L'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha sempre messo un freno alle speculazioni sulla possibile relazione con l'ex di Temptation Island.

Raul Dumitras ha tolto il segui su Instagram a Lucia Ilardo : "Non mi piace cavalcare qualcosa che non esiste". L'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha sempre messo un freno alle speculazioni sulla possibile relazione con l'ex di Temptation Island .

Durante la loro permanenza nella Casa in molti aveva sperato in una relazione tra i due, ma Raul ha sempre dichiarato di non essere interessato a Lucia. Ora ha addirittura tolto il segui a Lucia. Tra un impegno e l'altro, Raul ha dedicato alcuni minuti sui social alle domande dei fan.

A chi gli ha chiesto se avesse sentito Lucia una volta terminata l'avventura del Grande Fratello Vip, ha risposto: "Sì, le ho spiegato il mio punto di vista e potremmo forse non essere, come spesso è accaduto, della stessa idea. Non ne parlo perché veramente non c'è nulla di cui parlare". Dumitras ha, quindi, spiegato il motivo che l'ha spinto a togliere il segui su Instagram a Lucia, dettaglio che non era di certo sfuggito ai follower più attenti.

"Perché non sono uno a cui piace cavalcare un qualcosa che non esiste, semplicemente continuo ad essere Raul con tutta l'onestà del mondo... ". L'ex di Martina De Ioannon ha poi aggiunto: "Riassumere questa splendida esperienza, dalla quale ho ricavato tantissimo e nella quale sono riuscito ad essere me stesso sempre, in un queste storielle sarebbe un peccato".

Raul ha più volte sottolineato di non voler sottostare alle dinamiche tipiche dei social, caratterizzate da comportamenti messi in atto per creare interazioni con i follower.

"Io potrei anche parlare tanto, e fare finta che ci sia chissà che - ha spiegato -, semplicemente non c'è nulla da dire, non c'è mai stato nulla e l'ho ribadito più volte in Casa. Siamo semplicemente due persone che prima non si capivano e poi si sono chiarite ed è nato un bel rapporto all'interno di un percorso molto intenso, molto particolare. Continuo a prendere le distanze da commenti che non rispecchiano la realtà".

In altre notizie, un capitano di Ostiamare ha abbandonato 20 sacchi di rifiuti per strada, li ha appiccati al fuoco e se n'è andato. È stato incastrato e arrestato grazie alle telecamere nascoste. A Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni? La tradizione popolare che prevede il meteo da incubo è tornata a essere discussa.

Intanto, gli internazionali di Roma sono stati sospesi a causa del fumo all'Olimpico. I festeggiamenti della Coppa Italia hanno fermato il torneo. Inter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoio. Le estrazioni di martedì 26 maggio 2026 sono state effettuate.

Nessun 6 né 5+, centrati tredici 5 da 14mila euro. A Garlasco, gli ex legali di Stasi chiedono 116mila euro a Lovati. Lui ha risposto: "Soliloqui di Sempio? Non facciamo processo ai pensieri".

Belen Rodriguez ha avuto un malore in casa a Milano.

"Aiuto, aiutatemi". I vicini hanno chiamato il 112 e la showgirl è stata portata in ospedale. Mamma e figlia sono state avvelenate con la ricina. La zia Isuccia è stata convocata in questura e ha detto: "Ha preparato la torta della vigilia". Spunta la pista di una "donna diabolica"





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