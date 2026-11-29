Raul Fernandez trionfa in MotoGP a Valencia. Marc Marquez si ritira secondo, conquistando l'addio d'oro. La Aprilia vince i Costruttori.

È stato un Gran Premio di Valencia da ricordare, celebrato domenica 29 novembre sul circuito Ricardo Tormo di Cheste come il gran finale di un'era. La vittoria della gara è andata a Raul Fernandez, pilota spagnolo di 26 anni al volante dell'Aprilia del team Trackhouse. Il youngster ha dominato la corsa sin dalle battute iniziali, gestendo con maestra il ritmo fino al traguardo finale.

Marc Marquez, reduce dalla sua ultima storica apparizione in pista, ha concluso la gara al secondo posto. Il pilota andaluso ha resistito ai tentativi di rimonta degli inseguitori, regalando un finale carico di adrenalina al pubblico di casa. Questa posizione ha chiuso la sua carriera straordinaria, segnando l'ultimo atto di un'epoca dominata dalla sua genialità tecnica e tattica.

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Dettagli tattici del finale di stagione

Raul Fernandez ha mostrato una costanza impressionante durante tutto il weekend, confermando la competitività del team Trackhouse nelle fasi decisive. La Aprilia, grazie anche a questa prestazione, ha consolidato la sua posizione nel costruttori, mentre il dominio spagnolo sul podio è stato totale. Pedro Acosta, su Ktm, ha completato il podio, confermando il grande risultato dell'industria spagnola nel motomondiale.

Posizioni dei piloti e assenze storiche

La gara è stata segnata dalle assenze significative di alcuni top rider. Alex Marquez, fratello di Marc, non ha potuto prendere parte alla competizione a causa di un broncospasmo notturno che lo ha portato in ospedale. Pecco Bagnaia, invece, ha seguito la gara dai box. Il pilota torinese è partito male a causa di una lieve emorragia cerebrale e di un ematoma alla testa, uniti ai postumi di una frattura al piede destro.

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Bagnaia, che spera ancora di partecipare a qualche giro di test martedì 1° dicembre, guarda già al futuro. Il pilota Ducati sta preparando la sua nuova avventura con la Aprilia, un trasferimento che segna un cambio di equilibri per la prossima stagione. La sua assenza dalla pista ha però lasciato spazio alla narrazione incentrata sull'addio di Marquez.

Impatto sul campionato e titoli conquistati

Il risultato di Valencia ha avuto ripercussioni dirette sulla classifica Costruttori. La Aprilia di Noale ha vinto il suo primo titolo mondiale Costruttori grazie anche al quarto posto di Marco Bezzecchi. Bezzecchi ha preceduto il compagno di marca Jorge Martin, consolidando il risultato per la casa italiana. Un traguardo storico per il team che ha investito molto nella crescita tecnica degli ultimi anni.

Marc Marquez, otto volte campione del mondo e dieci volte iridato, ha salutato la folla con una livrea speciale dorata intitolata "The Last is Gold". Le emozioni sono arrivate fino alla fine, con le lacrime nello staff Ducati e i saluti di tutti i piloti in pista. Il messaggio finale di Marquez è stato chiaro: ha dato tutto alle moto, ricevendo in cambio una passione indelebile.