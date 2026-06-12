Raùl Jiménez, il gol della rinascita: 'Segnerò ai Mondiali'

La storia personale di Raùl Jiménez, attaccante della nazionale messicana, che ha segnato il suo primo gol in un mondiale all'età di 35 anni.

Messico - Sudafrica , minuto 67: uno di quei momenti in cui, grazie al calcio, il fine di una vita di un calciatore diventa realtà. La prima partita dei Mondiali ha regalato un gol che rappresenta qualcosa di più profondo, una storia personale fatta di cadute e rinascite.

Raùl Jiménez ha segnato il suo primo gol in un mondiale all'età di 35 anni. Attaccante titolare della nazionale messicana, ha vissuto una carriera delicata. I medici gli dissero subito che era un miracolato, un miracolo perfino che lui sia tornato in campo. Si riferisce ad un episodio che ha segnato non solo la sua carriera, ma la sua vita.

Il 29 novembre 2020 si gioca la decima giornata di Premier League. La partita vede sfidarsi l'Arsenal padrone di casa e il Wolwerhampton, squadra in cui milita Jiménez in quel periodo. Una normale partita di calcio, fino a quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'attaccante messicano si scontra con il difensore della squadra avversaria, il brasiliano David Luiz. Subisce un violento colpo alla testa, e cade sul terreno di gioco privo di sensi.

La partita si ferma per dieci, infiniti, minuti. Lo staff medico entra immediatamente in campo: barella, ossigeno e corsa in ospedale, al St Mary's Hospital di Paddington. La gravità della situazione si percepisce sin dai primi istanti. Durante la notte è operato d'urgenza a causa della frattura del cranio con annessa emorragia cerebrale.

L'intervento gli salva la vita. Rimane una vistosa cicatrice sulla parte destra della testa, che da allora copre con una fascia protettiva. Passano nove mesi di riabilitazione prima che Raùl possa tornare in campo, un recupero delicato sia dal punto di vista fisico che mentale. Solo col passare del tempo l'attaccante riesce a recuperare il massimo della forma.

Nel frattempo il suo Messico partecipa ai Mondiali del 2022, ma sono deludenti sia per lui che per la sua squadra. Dopo questi anni Jiménez si riprende totalmente, consapevole di poter ancora essere decisivo per il suo paese. Recupera centralità e protagonismo, fino a tornare ora con il suo Messico. Tre mesi prima dell'inizio del torneo però, Raùl deve affrontare un'altra batosta: la perdita di suo padre.

Proprio a lui aveva fatto una promessa 'Segnerò ai Mondiali'. E lo ha fatto, alla prima partita. Gli arriva il pallone e con un colpo di testa lo manda in rete. Gol e lacrime, Jiménez alza gli occhi lucidi al cielo.

Forse ripercorre la sua carriera, dal rischio di non poter più giocare al calcio fino al sogno mondiale. Classe 91, finalmente è riuscito a prendersi il palcoscenico più importante del panorama calcistico, davanti a 80 mila tifosi, i suoi tifosi, nello stadio Azteca di Città del Messico





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