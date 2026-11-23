Alberto Ravagnani sfoga la rabbia dopo Ballando con le Stelle, criticando la difficoltà della coreografia con Erica Martinelli e le pressioni della giuria.

Alberto Ravagnani ha rilasciato dichiarazioni molto dure dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il conduttore ha criticato aspramente la giuria durante una trasmissione di approfondimento. La sua critica nasce dalle pressioni subite durante la competizione.

Ravagnani critica le scelte della giuria

Alberto Ravagnani ha espresso chiaramente il suo malcontento riguardo alle difficoltà imposte dalla competizione. Ha dichiarato che la coreografia con Erica Martinelli era estremamente complessa da eseguire. Il conduttore ha sottolineato di aver dato il massimo durante l'esibizione del sabato 21 novembre. Ha affermato di aver tirato fuori gli zebedei per impressionare i giudici presenti in studio.

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La sua reazione è stata molto diretta e spietata verso il metodo di valutazione. Ravagnani ha dichiarato che durante la coreografia la sua faccia si trovava in mezzo alle chiape di Erica Martinelli. Ha aggiunto che nonostante questo sforzo estremo, la giuria non è stata impressionata. La critica mira alla difficoltà dei movimenti imposti dai coreografi professionisti.

Reazione di Caterina Balivo e tono della serata

La conduttrice Caterina Balivo ha accolto le parole di Ravagnani con una certa leggerezza. Ha risposto con il sorriso commentando l'inizio della puntata del lunedì. Alberto Ravagnani ha ammesso di non avere più paura di parlare fuori dai denti. Questa franchezza nasce dalla vicinanza della grande finale della stagione.

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La situazione si è fatta sempre più accesa durante la registrazione della trasmissione. I presenti in studio hanno ricevuto queste rivelazioni inaspettate. Caterina Balivo ha dovuto gestire un tono più critico del solito. La giornalista ha dovuto bilanciare la critica del partecipante con il decoro del programma.

Pressione della finale e giudizi

La competizione sta entrando nella fase decisiva della sua ottava puntata. La finale si sta avvicinando e le aspettative sono cresciute enormemente. Alberto Ravagnani si chiede quale sia il problema con i criteri di valutazione. Ha affermato che è difficile capire cosa si deve fare per impressionare i giudici.

Il conduttore ha sottolineato la difficoltà di esibirsi a tardi orari. Ha citato l'una e mezza di notte come momento difficile per mantenere la concentrazione. La stanchezza può influire negativamente sulla prestazione finale degli artisti. La giuria deve considerare questi fattori nel punteggio finale da assegnare.

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