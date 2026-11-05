Ravagnani e Diaco: RAI2 condanna l'attacco, il caso arriva in Commissione Vigilanza

Alberto Ravagnani definisce attacco violento l'intervista di Pierluigi Diaco su Rai2. La polemica sull'orientamento sessuale arriva in Commissione Vigilanza RAI.

La trasmissione televisiva Ballando con le stelle, andata in onda su Rai2, è diventata il centro di una forte controversia dopo che il conduttore Pierluigi Diaco ha posto domande invasive sul orientamento sessuale del concorrente Alberto Ravagnani. L'ex sacerdote di trentatré anni ha definito l'episodio un attacco violento e scorretto, segnando un momento di grave imbarazzo in studio e innescando un dibattito acceso tra il mondo dello spettacolo e quello politico.

L'intervista controversa suscita polemiche

Il confronto è iniziato quando Ravagnani era ospite insieme alla sua insegnante di ballo per parlare della partecipazione al programma, del libro autobiografico La scelta e della decisione di lasciare il sacerdozio. Durante la conversazione, Diaco ha chiesto apertamente se fosse attratto dagli uomini o dalle donne. Ravagnani, visibilmente sorpreso, ha risposto di essere attratto dalle donne, sottolineando che la domanda era priva di un contesto adeguato. Il conduttore ha continuato a insistere sulla sfera privata e sulle eventuali esperienze sentimentali successive all'abbandono della tonaca.

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Posizioni contrastanti nella direzione RAI

Dopo l'episodio, sono emerse posizioni differenti ai vertici dell'ente pubblico. La consigliera Federica Frangi ha giudicato eccessive le polemiche sollevate dall'accaduto. Altri membri del Consiglio di amministrazione hanno invece criticato il comportamento di Diaco, ritenendo che i suoi modi possano essere percepiti come aggressivi. La vicenda è approdata ufficialmente alla Commissione di Vigilanza RAI, dove si stanno esaminando le dinamiche del confronto andato in onda.

Solidarietà dalla famiglia televisiva

Milly Carlucci e l'intera squadra di Ballando con le stelle hanno espresso la propria contrarietà per quanto accaduto attraverso una dichiarazione pubblica. La conduttrice e gli autori hanno definito l'episodio inaccettabile, ribadendo la vicinanza ad Alberto e la volontà di proseguire insieme il percorso televisivo e umano nel rispetto della persona. Ravagnani ha raccontato di aver trovato grande sostegno nell'ambiente del programma, descrivendolo come un luogo accogliente e comprensivo, lontano da semplici dinamiche lavorative.

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Intervento del Movimento 5 Stelle e don Patriciello

Anche il Movimento 5 Stelle è intervenuto sulla questione, chiedendo pubbliche scuse da parte di Diaco e dei responsabili della trasmissione. Sulla vicenda ha scritto anche don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, con una lettera aperta. Il sacerdote ha espresso dispiacere nel vedere l'intervista, ricordando che nessuno dovrebbe sentirsi umiliato pubblicamente. Ha invitato Ravagnani a non sentirsi in colpa per le scelte compiute e a difendere la propria dignità senza farsi condizionare dai giudizi altrui.

La risposta di Ravagnani alle critiche

Ravagnani ha risposto alle critiche di chi considera prematura la sua presenza in televisione, spiegando di aver riflettuto a lungo prima di accettare, attraversando un periodo di circa un anno e mezzo. Per lui, il ballo rappresenta un'esigenza interiore e un'esperienza personale, non un'occasione per ottenere visibilità o guadagni. Ha inoltre ribadito di non voler cancellare gli anni trascorsi nella Chiesa, riconoscendo che il suo passato rimane una parte fondamentale della sua identità mentre continua a crescere.