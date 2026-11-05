Ravagnani: Intervento violento di Diaco, difeso da Ballando con le stelle

Alberto Ravagnani definisce l'intervista a Pierluigi Diaco un attacco scorretto. Milly Carlucci e la troupe sostengono il concorrente di Ballando con le stelle.

Alberto Ravagnani ha rotto il silenzio riguardo alle tensioni emerse durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il concorrente di 33 anni ed ex sacerdote ha chiarito pubblicamente la sua posizione dopo l'interrogatorio condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. Ha definito quella che è stata definita un'intervista-inquisizione come un attacco violento e scorreto nei suoi confronti.

La reazione all'intervista di Rai 2

Ravagnani non usa mezzi termini nel descrivere quanto accaduto durante il programma pomeridiano della televisione pubblica. Durante la diretta, aveva più volte espresso il suo disagio verso le domande pressanti poste dal giornalista sulla sua vita privata e la sua sfera intima. A Fanpage ha ribadito che non si aspettava una simile dinamica, trovandola inaspettata e ingiustificata. Nonostante la rabbia provata, ha scelto di guardare avanti con serenità, concentrando la sua attenzione sulla puntata di sabato e sul prosieguo del percorso televisivo.

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Solidarietà dalla squadra di Ballando

La vicinanza da parte delle figure chiave del programma è stata fondamentale per il concorrente. Milly Carlucci, in qualità di capofila, insieme a tutta la squadra di Ballando con le stelle, ha manifestato chiaramente il proprio sostegno. Ravagnani ha dichiarato di non essersi sentito solo in quel momento difficile, comprendendo che il set televisivo rappresenta una vera famiglia. Questa alleanza ha contribuito alla sua tranquillità interiore, permettendogli di sperare che la faccenda possa chiudersi definitivamente qui.

Evoluzione personale e ruolo attuale

L'ex prete affronta anche l'etichetta che continua a inseguirlo e le aspettative rigide di chi vorrebbe vederlo ancora condizionato dal suo passato religioso. Riconosce di aver impiegato molto tempo per metabolizzare la sua scelta di cambiare vita, ammettendo che forse le persone hanno bisogno di più tempo per comprendere i passaggi evolutivi che sta compiendo. Non rinnegherà mai il suo passato, ma oggi indossa un'altra veste e vive dinamiche completamente diverse. Ogni volta che gli vengono rimproverati comportamenti specifici, sente una tensione interna e uno stridere di corde, ma crede che questo faccia parte del gioco sociale.

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Il ballo come strumento terapeutico

Rispondendo agli accusatori che sostengono abbia accettato il reality per pura visibilità o convenienza economica, Ravagnani chiarisce che le sue motivazioni sono profonde e personali. Il principale motivo per cui ha deciso di accettare questa proposta è il bisogno interiore di crescita. Sente che questo percorso di evoluzione gli fa bene, poiché necessita di toccare, curare e potenziare punti legati al corpo, alle emozioni e alla relazione con gli altri. Il ballo gli permette di eliminare la distanza che il vecchio ruolo imponeva fra lui e il prossimo.

Gossip sentimentale con Erica Martinelli

Infine, lo spazio è stato dedicato a una battuta sul gossip alimentato in puntata da Rossella Erra. La conduttrice era convinta di aver notato una forte complicità sentimentale tra Ravagnani e la sua maestra di ballo, Erica Martinelli. Sorridendo, l'uomo ha chiosato senza confermare né smentire esplicitamente legami romantici, affermando di non sapere cosa abbia visto dietro le quinte la collega. Credo abbia visto due persone che ballano, che si vogliono bene e che stanno creando un rapporto di affiatamento. Avrà visto complicità e tenerezza, ma ogni giorno lui ed Erica sono lì semplicemente per ballare.