L'allenatore dell'Italia Under 21 ha parlato di Dumfries e Palestra. Intanto l'Inter accelera per Palestra e presenta un'offerta all'Atalanta.

Ravanelli attacca Kelly : 'Non può giocare nella Juve. È 1.90 e non salta mai di testa'. L'allenatore dell'Italia Under 21 ha parlato di Dumfries e Palestra .

Intanto l'Inter accelera per Palestra e presenta un'offerta all'Atalanta. La Juventus invece potrebbe ingaggiare il Dibu Martinez per la porta, un giocatore di grande valore che costa molto. Nel mirino anche Vicario, un altro portiere di grande talento. La Fiorentina Femminile ha invece perso Della Peruta che passa a titolo definitivo al Feyenoord.

Nel frattempo il Napoli Women ha perso Floe che si è trasferita al Wolfsburg. La stagione è in piena attività e i trasferimenti non mancano. L'Udinese potrebbe perdere alcuni dei suoi giocatori più valenti in estate. Il Napoli invece potrebbe ingaggiare un vice di Di Lorenzo, tra cui Khalaili e Valincic.

La stagione è piena di sorprese e trasferimenti. La Juventus ha fallito gli obiettivi e l'allenatore Grosso e Paratici sono stati criticati. La stagione è stata difficile per il club torinese





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