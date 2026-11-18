Dettagli sul processo per Raz Degan a Brindisi. La testimonianza dell'elettricista Antonio Conserva sulle presunte minacce e la fuga nelle campagne pugliesi a luglio 2024.

L'attore israeliano Raz Degan è stato chiamato a rispondere delle accuse di percosse e sequestro di persona davanti al Tribunale di Brindisi. La udienza ha confermato le dinamiche del 31 luglio 2024 in Valle d'Itria, dove l'elettricista Antonio Conserva ha riferito di aver subito minacce gravi e di aver tentato la fuga nelle campagne circostanti tra Ostuni e Cisternino.

Dettagli sul processo e i fatti del luglio 2024

La testimonianza di Antonio Conserva ha ricostruito i momenti cruciali dell'alterco iniziando con il motivo della discussione. L'elettricista ha dichiarato che l'attrito nacque dalla presunta incompiutezza di lavori effettuati in un trullo di proprietà dell'attore. Durante l'incontro, Conserva ha affermato che Raz Degan gli avrebbe sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell'automobile, impedendo di fatto la sua allontanamento.

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Secondo la versione espressa in aula, le azioni dell'attore si sarebbero trasformate in aggressioni fisiche e psicologiche. L'elettricista ha riferito di aver ricevuto spintoni e di essere stato oggetto di intimidazioni verbali molto severe. La tensione raggiunse un picco quando l'attore pronunciò frasi che l'uomo descrisse come una minaccia diretta alla sua incolumità fisica e alla sua vita.

Le minacce e la fuga nelle campagne pugliesi

Antonio Conserva ha riferito con dettagli precisi le parole che secondo lui sarebbero state rivolte da Raz Degan. L'elettricista ha dichiarato che l'attore gli disse di volerlo legato a un ulivo e poi fatto sparire sotto un altro albero di ulivo. Queste parole, pronunciate di fronte al giudice monocratico, sono state centrali per comprendere lo stato di intimidazione subito dal denunciante.

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Di fronte alla gravità della situazione, Antonio Conserva ha cercato di mettere in salvo la propria incolumità fuggendo. Ha riferito di aver corso attraverso tutte le campagne circostanti, cercando una via di fuga dall'area isolata. Durante la fuga, l'uomo è arrivato a un cancello che si rivelò essere chiuso, un dettaglio che ha interpretato come la prova che l'intera situazione fosse premeditata.

La fuga si è interrotta bruscamente a causa di un malore improvviso subito dall'elettricista. Questo evento ha richiesto l'intervento immediato del personale sanitario e delle forze dell'ordine, che sono giunti sul posto per soccorrere la vittima e gestire la scena del fatto. L'elettricista si è costituita parte civile nel procedimento, assistito dall'avvocato Pierpaolo Argentiero.

Difesa dell'attore e errori formali nel fascicolo

La difesa di Raz Degan è stata rappresentata dall'avvocato Francesco Bianco, che ha contestato frontalmente le accuse mosse da Antonio Conserva. L'avvocato si è concentrato nello smentire la veridicità delle presunte minacce riportate dall'elettricista, presentando una linea difensiva nettamente contraria alla narrazione della parte civile.

Durante lo svolgimento dell'udienza è emerso un errore formale significativo nei verbali redatti dalla polizia. In due documenti ufficiali veniva citata una persona di nome Shir Degan, indicata come il figlio dell'attore. Questa affermazione è stata smentita direttamente in aula dal momento che Raz Degan non ha figli, creando una discrepanza nei fatti registrati.

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Prossimi passi e calendario del processo

Il procedimento giudiziario non è ancora terminato e prevede ulteriori sviluppi nel prossimo futuro. Il giudice monocratico Giuseppe Caputo, che segue il caso, ha fissato la prossima udienza per il 18 dicembre. Questa data segna una tappa cruciale per la definizione delle prove e delle testimonianze rimanenti.

Nella prossima sessione, l'attore israeliano potrebbe presentarsi personalmente in aula. La presenza di Raz Degan è attesa per permettere all'attore di fornire la propria versione dei fatti al tribunale. Questa deposizione diretta potrebbe chiarire le contraddizioni emerse e influenzare le prossime decisioni del giudice.