Razer presenta la Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz: una tastiera ottica analogica compatta e potente per super appassionati di videogiochi

La Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz è progettata per offrire elevate prestazioni ai giocatori di alto livello, bunkerata con tecnologie di punta come switch ottici analogici Razer Gen 2 e tecnologia Rapid Trigger.

Razer ha presentato la Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una nuova tastiera ottica analogica destinata ai super appassionati di videogiochi. Compatta, essenziale e progettata per garantire elevate prestazioni, la nuova tastiera racchiude le tecnologie di punta di Razer in un fattore di forma tenkeyless compatto, privo di tastierino numerico.

Il cuore della Huntsman V3 è rappresentato dagli switch ottici analogici Razer Gen 2, che rilevano gli input con estrema precisione misurando il passaggio della luce attraverso lo stelo dello switch lungo l’intera corsa attuativa. Gli switch lubrificati singolarmente e lo smorzamento interno in schiuma assicurano un azionamento più fluido e un rumore ridotto. L’assenza di contatto fisico e l’immunità alle interferenze magnetiche promettono una risposta stabile anche nelle sessioni più prolungate e durante sequenze di input ravvicinati





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