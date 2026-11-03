RD Congo: Investigazioni per frode mineraria e sequestro di 500 camion

La Repubblica Democratica del Congo avvia indagini per frodi minerarie dopo il sequestro di oltre 500 camion e tonnellate di rame e cobalto nelle province di Lualaba e Haut-Katanga.

La Repubblica Democratica del Congo ha dato il via formale a un'indagine giudiziaria volta a svelare presunte frodi nel settore estrattivo e reti di contrabbando di minerali strategici. Questa decisione operativa è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale governativo, pubblicato lunedì sera, che conferma l'impatto significativo delle recenti azioni di polizia e delle forze militari nelle zone minerarie più ricche del paese.

Sequestro massiccio di mezzi e minerali strategici

Il ministro della Giustizia della Repubblica Democratica del Congo ha ordinato la settimana scorsa, in data 3 novembre 2024, l'apertura ufficiale di procedimenti legali contro chi opera illegalmente nelle province di Lualaba e Haut-Katanga. Queste aree sono da tempo recognize come il cuore pulsante dell'industria mineraria nazionale, fondamentali per l'economia del paese. L'impulso per queste indagini aggressive proviene direttamente dal sequestro avvenuto di recente, che ha coinvolto oltre 500 mezzi pesanti e migliaia di tonnellate metriche di rame e cobalto, due metalli vitali per la transizione energetica globale.

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Le operazioni di confiscazione non sono state limitate a una singola location, ma si sono estese a diversi siti minerari attivi, con un focus particolare sulla zona di Menda. La missione incaricata di eseguire questi difficili compiti era composta da un gruppo multidisciplinare e altamente specializzato. Includeva agenti di polizia, personale militare, magistrati militari e esperti tecnici provenienti dal ministero delle miniere. Questa struttura complessa garantiva che ogni aspetto legale e tecnico del sequestro venisse gestito con la massima rigorosità e competenza istituzionale.

L'implicazione dell'Eurasian Resources Group e Boss Mining

Un ruolo centrale in questa vicenda è ricoperto dalla concessione mineraria di Menda, situata vicino alla città di Kolwezi. Questa area specifica appartiene a Boss Mining, un'azienda di proprietà dell'Eurasian Resources Group (ERG), una società con sede in Lussemburgo. La task force governativa, inviata direttamente dalla presidenza della Repubblica Democratica del Congo la settimana scorsa, ha sequestrato oltre 500 pezzi di attrezzature minerarie all'interno di questa concessione. Il valore di questi mezzi è considerato enorme, tanto da indicare un'attività industriale illegale su vasta scala.

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Le autorità congolesi hanno rilasciato dichiarazioni specifiche riguardanti la gestione di queste attrezzature confiscate. È emerso che alcuni espatriati, operando in collaborazione con cittadini congolesi, stavano utilizzando i macchinari sequestrati per condurre attività minerarie non autorizzate. Questa dinamica ha messo in luce una rete complessa che sfruttava la legislazione locale e la scarsa sorveglianza per estrarre risorse senza i dovuti permessi. La presenza di personale straniero suggerisce l'organizzazione di una struttura criminale organizzata e ben finanziata.

In un'operazione separata ma correlata, svolta nello stesso contesto di controllo del territorio, sono stati fermati sul posto oltre 60 cittadini stranieri. Questi arresti contribuiscono al quadro generale della giustizia che il governo sta cercando di restaurare nel settore primario. L'ERG, che detiene anche le operazioni di Frontier e Metalkol all'interno del territorio nazionale, non ha ancora fornito una risposta immediata alle richieste di commento rivolte dai giornalisti. La posizione ufficiale dell'azienda rimane quindi momentaneamente inespressa pubblicamente.

Il contesto nazionale e le sfide del settore estrattivo

La Repubblica Democratica del Congo si trova ad affrontare una battaglia costante e diffusa contro l'estrazione mineraria illegale e artigianale. Questo fenomeno è alimentato principalmente dagli elevati prezzi attuali dei metalli sulla scena internazionale, che offrono enormi profitti illeciti. L'erosione è tale che le attività illegali stanno invadendo sempre di più le concessioni industriali legittime, creando conflitti diretti con le aziende formalmente registrate. Il cobalto, in particolare, è una risorsa in cui il Congo detiene una posizione di predominio mondiale, essendo il più grande produttore globale.

Il rame rappresenta la seconda risorsa più importante per il paese, che ne è il secondo produttore a livello internazionale. La perdita di entrate dovuta al contrabbando è stimata essere enorme, erodendo le possibilità di sviluppo del paese. I governi africani, inclusa quella congolese, stanno intensificando i loro sforzi per reprimere queste attività. L'obiettivo non è solo punitivo, ma anche finalizzato a formalizzare il settore artigianale.

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La strategia nazionale punta a convogliare una quota maggiore della produzione mineraria all'interno dei canali formali e legali. Questo obiettivo cruciale mira a garantire che le tasse e i diritti di concessione pagati dalle aziende come ERG siano effettivamente incassati dallo stato. L'aumento delle entrate statali è visto come fondamentale per investire nelle infrastrutture e nei servizi sociali. La comunità internazionale osserva questi sviluppi con attenzione, data l'importanza geopolitica di queste risorse critiche.