Re Carlo e Burnham affrontano il passato schiavista del Commonwealth

Il Re Carlo e il Primo Ministro Andy Burnham definiscono una strategia per il futuro del Commonwealth a Antigua, focalizzandosi su risarcimenti e cooperazione.

ST JOHN'S, 3 novembre 2026 - Il re Carlo ha dichiarato ai leader riuniti ad Antigua e Barbuda che la sua crescente comprensione degli orrori della schiavitù ha rafforzato la sua determinazione ad affrontare i torti storici, esortando i membri del Commonwealth a guardare al futuro per garantire che il male non abbia l'ultima parola.

Contesto storico e dibattito attuale

Il vertice dei 56 stati membri del Commonwealth, composti principalmente da ex colonie britanniche, è stato dominato dal dibattito sull'opportunità per la Gran Bretagna di chiedere scusa o pagare risarcimenti per il proprio ruolo nella tratta transatlantica degli schiavi.

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Sebbene né il re né il governo britannico abbiano finora espresso tali scuse ufficiali o discusso il pagamento di risarcimenti, sia Carlo che il nuovo primo ministro Andy Burnham hanno sottolineato l'importanza di utilizzare il Commonwealth per rispondere alle esigenze moderne.

La cooperazione si concentrerà su aree chiave come i cambiamenti climatici, l'istruzione e la sanità, cercando di trasformare il passato problematico in partnership costruttive per il presente.

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Dichiarazioni del Re Carlo e posizione di Burnham

"Non possiamo cambiare le azioni di coloro che ci hanno preceduto", ha dichiarato Carlo, capo del Commonwealth, nel suo discorso di apertura ai leader presenti a Osbourn.

"Possiamo, tuttavia, imparare dal passato. La tratta transatlantica degli schiavi getta ancora un'ombra su queste isole e su altri membri del nostro Commonwealth", ha aggiunto il sovrano, definendo quel vergognoso capitolo della storia come una fonte di orrore e dolore personale.

Andy Burnham si è spinto oltre rispetto ad altri primi ministri, dichiarandosi aperto alla possibilità che la Gran Bretagna chieda scusa per la schiavitù.

I funzionari governativi stanno conducendo colloqui con i leader nazionali al vertice di Antigua e Barbuda per discutere quale forma potrebbe assumere tale eventuale richiesta di scuse, segnando una svolta significativa nella diplomazia britannica.

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Impatto pratico e investimenti futuri

Il re ha elencato l'accesso all'istruzione, ai posti di lavoro e alle opportunità, nonché il commercio intra-Commonwealth e la resilienza ai cambiamenti climatici come modi per aiutare coloro che lottano contro la hardship e lo svantaggio.

Burnham ha anche annunciato che discuterà la ripianificazione del debito per le nazioni più piccole del Commonwealth e ha destinato un investimento di 40 milioni di sterline (54 milioni di dollari) nelle infrastrutture critiche dei Caraibi nei prossimi tre anni.

"Per, come sanno tutti i marinai che navigano i mari, non possiamo comandare i venti, men che meno dove i venti di ieri ci hanno portato - ma possiamo scegliere come orientare le nostre vele", ha concluso il re Carlo, invitando i leader a costruire nuove alleanze.