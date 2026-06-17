Re Carlo e la regina Camilla inaugurano il Royal Ascot con il tradizionale corteo, tra famigliaritÃ  e protocollo

Il primo giorno del Royal Ascot 2024 ha visto il tradizionale corteo reale guidato da re Carlo e Camilla. Tra i momenti salienti, il debutto di Harriet Sperling come signora Phillips al fianco della suocera Anna, la presenza di Zara Tindall e il micro-episodio all'ingresso. La giornata ha fuso cerimoniale, passione per i cavalli e dinamiche familiari.

Il Royal Ascot , uno degli eventi più attesi dell'agenda reale britannica, ha inaugurato la sua edizione annuale con il tradizionale corteo reale, un appuntamento che fonde monarchia, tradizione e mondanità.

Lamanifestazione, le cui origini risalgono al 1711 per volere della regina Anna, si è evoluta nel corso dei secoli, assumendo il formato attuale grazie a re Giorgio IV nel 1825. Il primo giorno ha visto protagonisti re Carlo e la regina Camilla, giunti in carrozza alla testa del corteo, seguiti da altri membri della famiglia reale e da ospiti illustri.

Tra questi spiccavano la principessa Anna, i duchi di Gloucester e i novelli sposi Peter Phillips e Harriet Sperling, quest'ultima al suo debutto ufficiale come signora Phillips. La presenza di Harriet, infermiera del Servizio sanitario nazionale britannico, al fianco della suocera Anna sulla stessa carrozza è stata subito notata come segno di un ottimo rapporto tra le due. L'area più esclusiva dell'ippodromo, la Royal Enclosure, ha ospitato poi il ricevimento ufficiale, caratterizzato dal rigoroso dress code e da un'atmosfera conviviale.

Oltre ai sovrani, sono intervenuti i figli di Camilla, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, e la sorella Annabel Elliot. Protagonista indiscussa è stata Zara Tindall, figlia della principessa Anna, la cui spontaneità ha animato gli incontri con il re e la regina.

Il suo arrivo non è stato però privo di un piccolo imprevisto: secondo alcuni media, le sarebbe stato negato l'accesso immediato all'area riservata perché sprovvista del pass, un episodio insolito per una delle figure più familiari della manifestazione. Zara, campionessa olimpica di equitazione, rappresenta il legame indissolubile tra la famiglia reale e il mondo ippico.

Il suo saluto a re Carlo, con un inchino e un bacio sulla guancia, e l'interazione scherzosa del marito Mike Tindall - che avrebbe mostrato al sovrano un cilindro in miniatura - hanno offerto momenti di autentica familiarità. Il pomeriggio è proseguito con le corse, seguite con attenzione dai reali dalla tribuna d'onore.

Peter Phillips, cresciuto a Gatcombe Park, la tenuta della madre Anna, e Harriet, originaria delle Cotswolds, hanno condiviso la giornata con le loro figlie, Savannah e Isla, e Georgina, figlia di Harriet, che hanno svolto il ruolo di damigelle. La cerimonia ha così evidenziato non solo il rigore cerimoniale, ma anche la coesione familiare e i piccoli gesti che scandiscono la vita dei reali, consolidando anno dopo anno il mito di una monarchia che rinnova le sue tradizioni senza rinunciare all'attenzione per i dettagli umani





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