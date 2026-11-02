Re Carlo e la regina Camilla sotto la pioggia ad Antigua durante il tour caraibico

Re Carlo, 77 anni, e la regina Camilla partecipano alla parata per l'indipendenza di Antigua e Barbuda. Il tour si svolge in un clima teso sul dibattito della tratta degli schiavi e include il Vertice Commonwealth a St. John's.

Re Carlo, 77 anni, e la regina Camilla sono stati protagonisti di una scena inaspettata e virale domenica ad Antigua e Barbuda. Durante la parata annuale per l'indipendenza dello stato caraibico, tenuta allo stadio Sir Vivian Richards, il sovrano britannico è rimasto esposto a un violento temporale tropicale. L'evento si inserisce nel contesto di un tour autunnale di una settimana nei paesi caraibici, che comprende anche la partecipazione delle Loro Maestà al Vertice dei capi di governo del Commonwealth (CHOGM). Tale vertice si terrà a St John's, ad Antigua e Barbuda, il 1° novembre 2026, segnando un momento cruciale per le relazioni diplomatiche regionali.

Totale immersione di Re Carlo sotto la pioggia

Mentre la pioggia si abbatteva con violenza sulla scena della parata, Re Carlo è stato visto alzare le mani in un gesto di disperazione. Il monarca ha iniziato a gesticolare e a voltarsi, cercando disperatamente di attrarre l'attenzione di qualcuno tra le sue scorte o i funzionari presenti, nella speranza di ricevere aiuto contro il diluvio. La situazione era resa ancora più drammatica dalla presenza dell'unico ombrello disponibile, che era stato affidato alla regina Camilla. Lei, al contrario, ha continuato a camminare con calma, completamente al riparo dal maltempo, creando un contrasto visivo evidente tra i due coniugi reali.

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I locali che partecipavano attivamente alla parata per l'indipendenza di Antigua e Barbuda, tuttavia, non hanno battuto ciglio di fronte a questa reazione. Sono rimasti fermi e composti mentre venivano sferzati dalla tempesta, dimostrando una resilienza tipica di chi vive in un clima tropicale. La scena ha catturato l'immaginazione dell'opinione pubblica internazionale, spostando momentaneamente i riflettori dal rigore protocolare della cerimonia alla natura imprevedibile degli eventi all'aria aperta. Questa immagine è diventata rapidamente il soggetto principale delle notizie della giornata.

Il tour dominato dal dibattito storico sulla schiavitù

Al di là della tempesta fisica, il tour caraibico della coppia reale è stato profondamente segnato da questioni politiche e storiche più complesse. Il dibattito sul ruolo della Gran Bretagna nella tratta degli schiavi ha dominato l'agenda e l'atmosfera generale della visita. Questo tema è centrale nelle relazioni tra il Regno Unito e molte nazioni caraibiche, che rivendicano riconoscimento e risarcimenti per i traumi storici subiti. Nonostante l'attenzione mediatica sia stata attratta dall'episodio della pioggia, la tensione diplomatica rimane un elemento sottovalutato ma essenziale per comprendere la missione del sovrano in questa regione.

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Re Carlo, nel suo ruolo di capo del Commonwealth, si trova a navigare acque diplomatiche delicate. Da quando è diventato re, ha espresso ripetutamente rammarico per le sofferenze causate dalla schiavitù. Tuttavia, finora ha evitato di oltrepassare una linea rossa che il governo britannico ha a lungo resistito a varcare: l'emissione formale di una scusa ufficiale. Questa distinzione tra rimorso personale e colpa istituzionale è stata una costante della sua politica estera nella regione caraibica, generando opinioni contrastanti tra i leader locali.

Umorismo e precedenti episodi di frustrazione reale

Nonostante la situazione apparentemente critica, Re Carlo ha dimostrato di saper gestire la crisi con un tocco di umorismo. Una volta finalmente dotato di un ombrello, il monarca è stato visto scherzare sulla sua esperienza con il primo ministro Gaston Browne. In un video poi pubblicato sull'account Instagram della famiglia reale, Carlo ha dichiarato: "Credo che mi stia per crescere del crescione sul completo". Questa battuta ha contribuito a smorzare la tensione e a mostrare un lato più umano e accessibile del re, apprezzato dal pubblico sui social media.

Questa reazione non è isolata, ma si inserisce in una serie di episodi pubblici che hanno immortalato la frustrazione di Carlo, noto per il suo carattere talvolta irascibile. Non molto tempo dopo la sua incoronazione nel 2022, un episodio era diventato virale sui social network durante un evento in Irlanda del Nord. In quella occasione, il re aveva reagito scontroso quando una penna aveva versato l'inchiostro sulla sua mano. "Non sopporto questa maledetta cosa... ogni maledetta volta", era stata la sua esclamazione, che ha evidenziato la sua impazienza di fronte a piccoli inconvenienti quotidiani.

Prospettive future: il discorso al Vertice Commonwealth

La visita ad Antigua e Barbuda rappresenta solo una parte di un itinerario complesso che includerà altri appuntamenti istituzionali. Martedì è previsto che Re Carlo tenga un discorso importante davanti ai leader del Commonwealth. Questo intervento sarà cruciale per definire i temi della cooperazione futura e per affrontare le questioni storiche emerse durante il tour. La capacità del re di bilanciare l'ironia personale con la gravità degli impegni diplomatici sarà testata nuovamente in questa sede.

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La notizia dell'episodio della pioggia è stata originariamente diffusa da Reuters il 2 novembre da Saint George, ad Antigua e Barbuda. L'immagine della regina Camilla che passeggia tranquilla sotto l'unico ombrello disponibile, mentre Carlo cercava riparo, è stata fotografata dalla fotografa Isabel Infantes per il pool di Reuters. Questa coppia di immagini, insieme alle dichiarazioni del primo ministro Browne, racconta una storia di umanità e diplomazia che va oltre il semplice episodio meteorologico, riflettendo le complessità dei legami post-coloniali nel XXI secolo.