Re Carlo III e Camilla negli Stati Uniti: visita di Stato in un clima di tensioni internazionali

Re Carlo III e la Regina Camilla arrivano negli Stati Uniti per una visita di Stato di quattro giorni, nonostante la recente sparatoria alla Casa Bianca. Il programma include incontri con Trump, un discorso al Congresso e visite simboliche a New York e Arlington.

Re Carlo III e la Regina Camilla arriveranno oggi negli Stati Uniti per una visita di Stato di quattro giorni, che si svolgerà regolarmente nonostante la recente sparatoria avvenuta durante una cena alla Casa Bianca a cui ha partecipato il Presidente Donald Trump .

La conferma è arrivata da Buckingham Palace dopo aver consultato i funzionari statunitensi. La coppia reale incontrerà Trump in un incontro privato e terrà un discorso al Congresso per celebrare i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in un contesto di tensioni legate alla guerra con l'Iran. Il programma della visita è ricco di impegni istituzionali e simbolici.

Oggi è previsto un incontro informale alla Casa Bianca, seguito da una visita agli alveari. Domani sarà la giornata più istituzionale, con una cerimonia militare, colloqui nello Studio Ovale e un evento dedicato all'istruzione e all'intelligenza artificiale con la first lady Melania Trump. Nel pomeriggio, Re Carlo III terrà un discorso al Congresso per valorizzare la relazione transatlantica, mentre in serata è previsto un ricevimento alla Casa Bianca in formato ridotto.

Mercoledì la coppia reale visiterà New York, con una tappa al memoriale dell'11 settembre, mentre giovedì faranno ritorno a Washington per una visita al cimitero nazionale di Arlington e parteciperanno a un evento pubblico in Virginia, prima dell'ultimo incontro con i Trump e della partenza per il Regno Unito. La visita di Stato assume un significato particolare in un momento di tensioni geopolitiche, con l'obiettivo di consolidare l'alleanza tra i due Paesi e affrontare le sfide globali in corso





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