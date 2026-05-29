Re Carlo III inaugura i giardini ispirati alla Rosa di Venere a Windsor e Sandringham

Dal 16 luglio al 13 settembre, il castello di Windsor apre al pubblico il Venus Garden, un giardino ridisegnato da re Carlo III con un motivo floreale basato sull'orbita di Venere. L'articolo descrive il progetto, i dettagli botanici e l'impegno del sovrano per la biodiversità.

Dal 16 luglio al 13 settembre 2025, i visitatori del castello di Windsor potranno esplorare i nuovi giardini modernizzati da re Carlo III, ispirati a un motivo floreale geometrico celeste noto come Rosa di Venere.

Il sovrano ha ridisegnato il giardino situato sotto la facciata orientale della residenza reale, un'area storica che era stata precedentemente rimaneggiata dal principe Filippo. I lavori, durati 18 mesi, hanno trasformato lo spazio seguendo le linee dell'orbita di Venere, che su un ciclo di otto anni produce un pentagramma floreale.

Il risultato è un complesso schema di aiuole perenni, roseti e oltre diecimila bulbi primaverili, con sentieri bordati da siepi sempreverdi che guidano i visitatori attraverso un percorso di grande fascino estetico e biodiversità. L'ispirazione per questo progetto è venuta al re durante i suoi studi di astronomia e botanica, passioni che lo hanno sempre accompagnato. Il giardino, chiamato Venus Garden, è stato realizzato sotto la supervisione di Adam Scott, responsabile dei giardini e del vivaio del castello di Windsor.

Scott ha dichiarato che si è trattato di un progetto significativo per rimodellare un giardino storico in vista del futuro, creando uno spazio che offra bellezza, interesse e biodiversità in tutte le stagioni, per le generazioni a venire. Il nuovo design non solo esalta l'estetica, ma promuove anche la fauna selvatica e gli insetti impollinatori, in linea con l'impegno ecologico del monarca.

Oltre ai giardini di Windsor, re Carlo III ha recentemente inaugurato anche i giardini di Sandringham, dopo un restauro durato tre anni. Anche in quel caso, il sovrano ha messo il suo stampo personale, enfatizzando la sostenibilità e l'armonia con la natura. La residenza di Sandringham, amata dalla famiglia reale, ha visto la creazione di nuovi prati fioriti e aree boschive.

Con questi interventi, Carlo III continua la tradizione di trasformare gli spazi verdi reali in esempi di giardinaggio innovativo, unendo scienza, arte e rispetto per l'ambiente. I visitatori potranno ammirare queste meraviglie durante l'estate, approfittando di aperture straordinarie che svelano angoli solitamente privati della vita reale





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Re Carlo III Giardini Windsor Rosa Di Venere Restauro Giardini Reali Biodiversità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ondata di caldo anomalo in Europa: parla Carlo Buontempo del Climate Change Service di CopernicusCarlo Buontempo, direttore del Climate Change Service di Copernicus, commenta l'ondata di calore di fine maggio in Europa, sottolineando la tendenza al riscaldamento globale e l'aumento della temperatura degli oceani. Spiega che i dati mensili saranno pubblicati a inizio giugno e che El Nino potrebbe manifestarsi già a giugno, con impatti previsti per la seconda parte del 2026 e il 2027. L'anno in corso potrebbe superare i record del 2024, confermando la tendenza al superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento.

Read more »

Lady Diana, all'asta la lettera scritta in luna di miele con Re CarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Lady Diana, all'asta la lettera scritta durante la luna di miele con Re Carlo

Read more »

Re Carlo III vuole salvare gli scoiattoli rossi da estinzione con un contraccettivoIl sovrano britannico, Carlo III, ha annunciato di voler salvare gli scoiattoli rossi da estinzione in Gran Bretagna attraverso un contraccettivo da amministrare a quelli grigi. La specie invasiva grigia, introdotta nei giardini britannici come elemento decorativo durante il XIX secolo, ha spinto gli scoiattoli rossi verso l'estinzione in gran parte del paese, rivelandosi superiore nella competizione per le risorse e trasmettendo malattie.

Read more »

La storia del cane Harvey riemerge in una lettera di re Carlo IIIL'attuale sovrano fu costretto a dare in adozione il suo labrador, Harvey, perché la principessa Diana non riusciva a sopportarlo

Read more »