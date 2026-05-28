Il sovrano britannico, Carlo III, ha annunciato di voler salvare gli scoiattoli rossi da estinzione in Gran Bretagna attraverso un contraccettivo da amministrare a quelli grigi. La specie invasiva grigia, introdotta nei giardini britannici come elemento decorativo durante il XIX secolo, ha spinto gli scoiattoli rossi verso l'estinzione in gran parte del paese, rivelandosi superiore nella competizione per le risorse e trasmettendo malattie.

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Quelli nativi britannici, che il monarca si diverte spesso a scoprire nelle sue lunghe passeggiate estive nei boschi di Balmoral, in Scozia, rischiano l'estinzione a causa del numero crescente della popolazione grigia, particolarmente invasiva. E il sovrano ha aggiunto anche questa battaglia ambientale al programma già corposo di iniziative da lui sostenute: ha chiesto ai suoi scienziati di trovare al più presto una soluzione definitiva.

Determinato a contenere la popolazione grigia e salvare gli scoiattoli rossi europei da un'estinzione pressoché sicura, nei giorni scorsi il sovrano ha incontrato un team di scienziati che sta studiando il problema. E distribuita attraverso speciali contenitori a peso, progettati in modo che solo gli scoiattoli grigi, ben più pesanti, possano accedervi.

Introdotta nei giardini britannici come elemento decorativo durante il XIX secolo, la specie invasiva grigia ha spinto gli scoiattoli rossi verso l'estinzione in gran parte del paese, rivelandosi superiore nella competizione per le risorse e trasmettendo malattie. E durante una visita alTutti insieme ma troppo pochi: re Carlo III presenta la sua nuova Royal Family, ha elogiato il costante impegno del monarca verso questa causa.

«Lei sostiene ormai da decenni i nostri scoiattoli rossi», ha detto al sovrano durante la sua visita. La dottoressa Lane ha anche spiegato che la combinazione di metodi contraccettivi con le tradizionali misure di controllo si rivela molto più efficace nel ridurre le popolazioni di scoiattoli grigi. , a causa dei gravi danni che infliggono anche agli alberi.

«Non si tratta solo di riportare indietro gli scoiattoli rossi», ha concluso Julie Lane, «è l’intera natura a essere influenzata dagli scoiattoli grigi». «Sono creature affascinanti e intelligenti che non mancano mai di incantare», ha scritto Carlo qualche anno fa. «Provo un enorme piacere ad averle intorno a me e persino dentro casa, quando sono nella mia residenza in Scozia. Sono molto curiosi e, quando vanno a caccia di noci, si infilano anche nelle tasche della mia giacca! ».





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