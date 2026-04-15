Real Madrid: Arbeloa fuori, Deschamps e Zidane in lizza per la panchina

Stagione fallimentare per il Real Madrid con l'eliminazione da tutte le competizioni. Alvaro Arbeloa lascia il posto, Didier Deschamps e Zinedine Zidane sono i nomi più caldi per il futuro dei Blancos secondo i bookmaker.

MADRID, SPAGNA - 07 APRILE: Alvaro Arbeloa , Allenatore del Real Madrid , osserva prima della partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e FC Bayern München allo Stadio Santiago Bernabeu il 07 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Niente da fare per il Real Madrid. La stagione, iniziata sotto la guida di Xabi Alonso con le migliori intenzioni, si è conclusa in un completo disastro. L'arrivo di Alvaro Arbeloa, figura fedelissima del passato recente del club e uomo di fiducia del presidente Florentino Perez, non è riuscito nell'impresa di invertire la rotta negativa di un'annata che vede i Blancos estromessi da ogni competizione già a metà aprile. La necessità di un cambio radicale sulla panchina sembra ormai inevitabile e, secondo le rilevazioni dei principali bookmaker, due nomi spiccano tra i favoriti per guidare il nuovo corso del Real Madrid. Esploriamo le quote associate ai potenziali successori dell'attuale tecnico sui siti dei più importanti operatori di scommesse sportive. Cliccando su PIÙ INFO si accede a Oddschecker, da cui è possibile proseguire verso il sito dell'operatore per verificarne i principi in conformità all'articolo 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n. 96.

L'avventura di Arbeloa sulla panchina del Real era iniziata a metà gennaio, quando il tecnico spagnolo aveva preso il posto di Xabi Alonso. L'impatto non fu dei migliori, con un'immediata eliminazione dalla Coppa del Re per mano del modesto Albacete. Successivamente, la squadra aveva mostrato segnali di ripresa, tanto da rientrare in corsa per la Liga e da superare nettamente il Manchester City agli ottavi di finale della Champions League. Tuttavia, le ultime settimane hanno segnato un vero e proprio crollo. Prima la sconfitta contro il Maiorca, che ha di fatto sancito l'addio al titolo di campione di Spagna, e poi l'eliminazione dalla competizione europea per mano del Bayern Monaco.

Di fronte a questo scenario, è comprensibile che l'esigente pubblico del Bernabeu non possa accettare una stagione definita da molti come fallimentare, che qualcuno paragonerebbe a quelle che José Mourinho definirebbe con un termine ben preciso. Le quote vedono in prima fila Didier Deschamps, attuale CT della Francia, che lascerà la guida della nazionale dopo il prossimo Mondiale (si ipotizza un possibile successore come Zinedine Zidane) e le cui quote si aggirano tra 2.25 e 3.00. Il vero sogno dei tifosi, tuttavia, rimane un altro nome di altissimo profilo.

Nonostante l'ottimo lavoro svolto con la nazionale francese, la prospettiva di vedere Didier Deschamps sulla panchina del Real Madrid sembra guadagnare terreno nei pronostici. Le sue esperienze pregresse, la sua capacità di gestire campioni e la sua mentalità vincente lo rendono un candidato credibile per riportare i Blancos ai vertici. Tuttavia, il nome che più accende l'immaginazione dei supporters madrileni è quello di Zinedine Zidane. L'ex fantasista e allenatore del Real, che ha già conquistato tre Champions League, è visto da molti come la soluzione ideale per risollevare le sorti del club. La sua storia con il Real è indissolubilmente legata a successi straordinari, e il suo ritorno sarebbe accolto con entusiasmo incontenibile. Le quote per Zidane sono leggermente più alte rispetto a quelle di Deschamps, indicando una minore probabilità immediata secondo i bookmaker, ma la speranza dei tifosi rimane viva e palpabile.

La dirigenza del Real Madrid è di fronte a una scelta cruciale. Dopo l'insuccesso di questa stagione e il breve ma deludente interregno di Arbeloa, la prossima mossa sulla panchina dovrà essere quella giusta per ripristinare l'immagine e le ambizioni del club più titolato al mondo. La pressione è alta, e la scelta dell'allenatore avrà un impatto significativo non solo sui risultati sportivi, ma anche sul morale di un ambiente che vive di vittorie





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