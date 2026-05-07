Real Madrid in subbuglio: rissa tra Valverde e Tchouaméni con trauma cranico e procedimento disciplinare

Una violenta rissa tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni ha scosso il Real Madrid, portando a un trauma cranico per Valverde e all'avvio di un procedimento disciplinare contro entrambi i giocatori. La tensione nel club è alle stelle, con altre controversie che coinvolgono Rudiger e Mbappé.

Una violenta rissa è scoppiata ieri al Real Madrid , con un secondo episodio ancora più grave oggi, che ha portato uno dei protagonisti in ospedale.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, si tratta del più grave episodio mai registrato a Valdebebas. Già ieri si era verificata una prima lite tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ma oggi la situazione è degenerata ulteriormente. Valverde si sarebbe rifiutato di stringere la mano al compagno di squadra, scatenando una violenta rissa che ha coinvolto più persone.

Durante lo scontro, Valverde ha riportato un trauma cranico, come confermato dalla nota ufficiale del Real Madrid, che lo terrà fuori dai campi per 10-14 giorni. L'atmosfera durante l'allenamento era tesissima, con un nervosismo che è esploso nello spogliatoio, dove la tensione è culminata in una violenta colluttazione. Secondo fonti interne, i contrasti tra i due giocatori, soprattutto da parte dell'uruguaiano, sono stati duri e continui, tanto da far perdere le staffe al francese.

Il Real Madrid ha annunciato l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi i giocatori, come riportato in una nota ufficiale: 'A seguito degli eventi verificatisi questa mattina durante l'allenamento della prima squadra, il Real Madrid ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. La società comunicherà l'esito di entrambi i procedimenti a tempo debito, una volta completate le relative procedure interne'.

La gravità dell'incidente ha costretto lo staff a una riunione d'emergenza negli spogliatoi, alla presenza di José Ángel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, e all'apertura di un procedimento disciplinare. L'intera squadra ha partecipato alla riunione, mentre il tecnico Alvaro Arbeloa ha accompagnato Valverde in ospedale. Nei giorni scorsi, le tensioni all'interno del club erano già alte: tra Antonio Rudiger e il collaboratore più stretto dell’allenatore, con schiaffetti e insulti.

Inoltre, è scoppiata una rivolta nello spogliatoio e tra i tifosi contro Kylian Mbappé, accusato di scarso impegno e partecipazione. La recente fuga d’amore in Italia, mentre era infortunato, ha ulteriormente peggiorato la considerazione e l’apprezzamento per il fuoriclasse francese, portando la situazione ai minimi storici





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