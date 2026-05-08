Real Madrid: la sanzione senza precedenti per Valverde e Tchouameni

Il Real Madrid ha confermato una sanzione senza precedenti per i centrocampisti Federico Valverde e Aurelien Tchouameni, dopo la rissa in allenamento tra i due. La società ha confermato una multa da 500mila euro a testa e ha pubblicato un comunicato ufficiale che prova a ricomporre, almeno pubblicamente, una frattura che va ben oltre il singolo episodio.

Il Real Madrid ha scelto la linea dura per chiudere uno dei casi più esplosivi della stagione: la rissa in allenamento tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni .

Il club ha confermato una sanzione senza precedenti per entrambi i centrocampisti, con una multa da 500mila euro a testa e un comunicato ufficiale che prova a ricomporre, almeno pubblicamente, una frattura che va ben oltre il singolo episodio. Nel testo diffuso dalla società, il Real sottolinea come i due giocatori siano stati ascoltati dalla commissione interna e abbiano espresso 'profondo pentimento', scusandosi tra loro e con tutto l'ambiente: compagni, staff tecnico e tifosi.

Entrambi hanno inoltre accettato senza condizioni le decisioni del club, in un tentativo evidente di contenere un caso che ha rischiato di travolgere lo spogliatoio a pochi giorni dal Clásico. La vicenda, però, non nasce dal nulla. L'episodio di Valdebebas si inserisce in un contesto già teso, fatto di nervosismo crescente e di un ambiente che da settimane appare sotto pressione.

Valverde ha parlato di una lite nata in allenamento e degenerata per la frustrazione del momento, mentre Tchouaméni ha definito quanto accaduto 'inaccettabile', chiedendo scusa e invitando a non alimentare ulteriori ricostruzioni mediatiche. Entrambi, nelle loro versioni, hanno provato a ridimensionare lo scontro, parlando di un incidente amplificato all'esterno. Ma il caso ha inevitabilmente ricordato il precedente del 2023, quando Valverde colpì con un pugno Baena.

Oggi, la sensazione è che il Real Madrid non stia affrontando solo una lite tra due giocatori, ma un problema più profondo di leadership e controllo dello spogliatoio. Il club ha scelto di intervenire con fermezza, ma resta l'impressione che la vicenda sia il sintomo di un equilibrio interno sempre più fragile, in una stagione in cui anche l'immagine di solidità del Madrid è finita sotto pressione.

In tutto ciò si attende anche una presa di posizione del presidente Florentino Perez, al centro delle critiche per le scelte delle ultime due stagioni fallimentari. Chissà se il probabile ritorno di José Mourinho basterà a rimettere insieme i pezzi





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