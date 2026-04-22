Real Madrid: Mourinho nel mirino, ma lo Special One guarda al Benfica

Dopo l'eliminazione dalla Champions League e una stagione deludente, il Real Madrid valuta il ritorno di José Mourinho. Il portoghese, però, sembra concentrato sul Benfica e sul raggiungimento del secondo posto in campionato.

La stagione del Real Madrid si avvia alla conclusione con un bilancio decisamente amaro. L'eliminazione prematura dalla Champions League ha segnato un punto di svolta, confermando il rischio di concludere l'annata sportiva senza alzare alcun trofeo, un evento che non si verificava da due stagioni consecutive.

Questo risultato negativo ha inevitabilmente innescato un clima di forte tensione all'interno del club madrileno, con crescenti pressioni sulla posizione di Alvaro Arbeloa, l'attuale allenatore. La dirigenza, consapevole della necessità di un cambiamento per rilanciare il progetto sportivo, sta vagliando diverse opzioni per individuare il successore più adatto a guidare la squadra nella prossima stagione. La lista dei potenziali candidati si allunga di giorno in giorno, alimentando speculazioni e indiscrezioni che infiammano il dibattito calcistico spagnolo.

Tra i nomi più caldi che circolano negli ambienti sportivi, spicca quello di José Mourinho, attualmente alla guida del Benfica. Il tecnico portoghese, che ha già vestito la casacca del Real Madrid dal 2010 al 2013, rappresenta una soluzione affascinante ma al contempo complessa. Il suo agente, il noto Jorge Mendes, avrebbe già preso contatti con Florentino Perez, il presidente del Real, proponendo il ritorno dello Special One.

Mendes avrebbe illustrato a Perez le condizioni economiche dell'operazione, sottolineando la relativa accessibilità della clausola rescissoria presente nel contratto di Mourinho con il Benfica. Nonostante le potenziali difficoltà, i rapporti tra Mourinho e Perez sono rimasti solidi nel corso degli anni, il che potrebbe facilitare la trattativa. Si vocifera anche che Mourinho sarebbe disposto ad integrare Arbeloa nel proprio staff tecnico, un gesto che potrebbe essere interpretato come un tentativo di mediazione e di pacificazione.

Tuttavia, Perez è consapevole dei rischi legati al ritorno di una figura controversa come Mourinho, la cui gestione potrebbe generare nuove tensioni all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente circostante. L'eventualità di un ritorno di Mourinho ha già suscitato reazioni significative, come il gradimento espresso da Kylian Mbappé, che ha manifestato il suo sostegno attraverso un like su un post di Instagram che annunciava il possibile ritorno del tecnico portoghese.

Questo gesto, seppur apparentemente insignificante, ha contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni e le aspettative dei tifosi. Mentre a Madrid si discute animatamente del possibile ritorno di Mourinho, lo stesso allenatore portoghese sembra concentrato esclusivamente sul suo attuale incarico al Benfica. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese 'A Bola', Mourinho non ha preso affatto bene le indiscrezioni provenienti dalla Spagna riguardo all'interesse del Real Madrid e ai presunti contatti tra il club spagnolo e il suo agente.

Lo Special One, infatti, è totalmente focalizzato sul finale di stagione delle Aquile e sulla lotta per il secondo posto in campionato, attualmente occupato dallo Sporting, che ha un punto di vantaggio e una partita in meno. L'obiettivo di Mourinho è chiaro: ottenere quattro vittorie nelle ultime partite contro Moreirense, Famalicao, Braga ed Estoril, per assicurare al Benfica un piazzamento che garantirebbe la partecipazione alle competizioni europee della prossima stagione.

Mourinho ha un contratto valido fino al 2025 con il Benfica e ha espresso la sua volontà di rinnovarlo, dimostrando un forte legame con il club e i suoi tifosi. Anche il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha confermato la sua intenzione di discutere un eventuale rinnovo contrattuale con Mourinho al momento opportuno, sottolineando che esiste già un accordo in essere e che non c'è fretta di prendere decisioni affrettate.

La situazione, quindi, appare complessa e in continua evoluzione, con Mourinho che sembra intenzionato a rimanere al Benfica, nonostante le sirene provenienti da Madrid





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