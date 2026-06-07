Real Madrid, Pérez verso la riconferma: scrutinio in corso con un ampio vantaggio

Le elezioni del Real Madrid entrano nel vivo con lo scrutinio. Florentino Pérez è dato largamente favorito dalle proiezioni, che gli attribuiscono circa il 70% dei consensi. Piccoli ritardi per contestazioni su 400 schede per corrispondenza, ma il risultato finale sembra scontato.

Le elezioni per la presidenza del Real Madrid sono entrate nella fase decisiva con l'inizio dello scrutinio, dopo una partenza rallentata da alcune criticità legate al voto per corrispondenza.

Le operazioni di conteggio hanno subito un ritardo a causa di contestazioni sollevate da Enrique Riquelme, un socio, che ha chiesto l'annullamento di circa 400 schede. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, il problema sarebbe riconducibile a un errore notarile nella gestione del voto per posta, in particolare a una doppia timbratura che non rispetterebbe pienamente le specifiche procedurali previste.

Tuttavia, si sottolinea come quelle schede siano state comunque ritirate volontariamente, senza alcuna intenzione fraudolenta. Le stime interne indicano che il voto per corrispondenza sarebbe stato ampiamente favorevole all'attuale presidente, Florentino Pérez, con un margine indicativo intorno all'80% contro il 20% per l'intero corpo elettorale che ha utilizzato questo metodo. Nel frattempo, è iniziato il conteggio del voto dei soci presenti a Valdebebas, il centro di voto istituito dal club.

Secondo le proiezioni circolate nel corso della giornata, il risultato confermerebbe un ampio vantaggio per Pérez, che va verso una riconferma con un consenso molto ampio, stimato complessivamente nell'ordine del 70% del totale dei voti espressi. Il presidente dovrebbe intervenire pubblicamente al termine dello scrutinio dal NH Collection Eurobuilding di Madrid, o anche prima qualora il risultato venga considerato matematicamente acquisito. Il processo elettorale resta comunque ufficialmente aperto fino all'ultimo voto, in attesa della comunicazione ufficiale del club.

Le elezioni del Real Madrid vedono Pérez nettamente avanti nei sondaggi e nelle proiezioni, con la proclamazione ufficiale prevista per le 23:00. La notizia si inserisce in un panorama sportivo ricco di altri avvenimenti: è stata annullata un'amichevole, ma il giocatore Christian Eriksen sta bene secondo la Federazione danese. In Olanda, il Feyenoord ha esonerato l'allenatore Robin van Persie a causa della distanza di 19 punti dal PSV campione.

In Algeria, il giocatore Chaibi ha interrotto il rapporto con l'allenatore Petkovic dopo due anni, dichiarando che pensava l'allenatore fosse arrabbiato e che lo sarebbe rimasto. Sul fronte calciomercato, si parla di un possibile affare tra Inter e Juventus per un centrocampista valutato 45 milioni, ma anche di un possibile 'tradimento' di Dusan Vlahovic, con il Napoli che sarebbe invitato a lasciar perdere il bomber serbo.

All'Inter piace più Alexander Sørloth di Kolo Muani, mentre l'idea del prestito di Moise Kean al Como è considerata buona. L'Inter smentisce un accordo tra Calhanoglu e il Fenerbahce, definendolo la solita telenovela turca e ribadendo la volontà di tenere il giocatore. Il Sassuolo ha chiuso per Alberto Aquilani, che firmerà un biennale con opzione. Tre neopromosse confermano gli allenatori: chi sale in A non lascia ma raddoppia.

Si discute su chi sarà l'anti-Inter, con Ranocchia che indica il Napoli forte e dipendente da Allegri, e la Juventus con Spalletti dall'inizio. Ferrero presenta la Juventus Academy World Cup, condividendo i valori del club. Infine, l'Ascoli è tornato in Serie B dopo aver battuto 3-0 l'Union Brescia, con il tecnico Rizzo Pinna che ha elogiato un calcio bellissimo per tutta la stagione. L'allenatore Corini dell'Union Brescia è amaro per i gol subiti a inizio tempo.

In vista degli ultimi 90 minuti delle qualificazioni mondiali, le Azzurre sono già al lavoro a Tirrenia, con la necessità di vincere contro la Svezia per qualificarsi





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