Real Madrid: Rabbia e Tensione Dopo l'Eliminazione in Champions, Sotto Accusa l'Arbitro e il Futuro di Arbeloa

La stampa spagnola e l'ambiente del Real Madrid sono scossi dopo l'eliminazione dalla Champions League. Critiche feroci all'arbitro Vincic per l'espulsione di Camavinga e tensioni nello spogliatoio tra Vinicius e Bellingham. Si discute anche del futuro di Arbeloa.

La recente eliminazione del Real Madrid nei quarti di finale della Champions League , a seguito di un combattuto pareggio per 4-3 contro il Bayern Monaco, ha acceso gli animi all'interno del club e tra i suoi sostenitori. La stampa spagnola, in particolare, ha puntato il dito contro il direttore di gara, Vincic, accusandolo di aver influito pesantemente sull'esito della partita con l'espulsione di Camavinga. Il centrocampista del Real, già ammonito, ha ricevuto un secondo cartellino giallo nei minuti finali, una decisione che ha suscitato un acceso dibattito e critiche feroci.

Dopo le dichiarazioni post-partita di Arbeloa, che ha apertamente criticato la decisione arbitrale di espellere Camavinga, i principali quotidiani sportivi spagnoli hanno amplificato il malcontento. Il quotidiano 'As' ha titolato in modo tagliente: 'Addio onorevole, arbitro infame', sottolineando come il direttore di gara 'abbia rovinato la partita mostrando a Camavinga il secondo cartellino giallo per aver ritardato un calcio di punizione. Inaudito in una partita di questo livello. Una decisione oltraggiosa'. Anche 'Marca' non è stata da meno, definendo la prestazione dello sloveno una 'ingiustizia'.

Oltre alle polemiche arbitrali, la tensione è emersa anche tra i giocatori in campo. Un episodio che ha fatto il giro del web ha visto protagonisti Vinicius Jr. e Bellingham. Quest'ultimo avrebbe rimproverato Vinicius per non avergli passato la palla in una chiara occasione da gol. La reazione di Vinicius è stata immediata e veemente: ha intimato al compagno di stare zitto con un eloquente 'Cosa vuoi? Cosa vuoi? Chiudi la bocca'. Questo scambio, seppur fugace, ha evidenziato le frustrazioni presenti all'interno dello spogliatoio.

Nel frattempo, il futuro di Arbeloa al timone del Real Madrid è oggetto di discussione. Interrogato sulla sua posizione, Arbeloa ha dichiarato: 'Non sono affatto preoccupato e comprenderò appieno qualsiasi decisione prenderà il club. Sono un uomo del club e, se soffro, non è per me stesso, ma per il Real Madrid. Perché quest'anno non vinceremo la sedicesima Champions League. Ma non sono affatto preoccupato per il mio futuro'. Nonostante le sue parole di apparente tranquillità, 'As' suggerisce che il suo futuro sia comunque precario, citando dati non favorevoli. Arbeloa era subentrato a Xabi Alonso, con l'obiettivo di migliorare i risultati, ma secondo il quotidiano, non starebbe ottenendo prestazioni migliori rispetto al suo ex compagno di squadra, alimentando così dubbi sulla sua permanenza.





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