Real Sociedad sul tetto della Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai rigori

Una finale emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo, decisa dai calci di rigore. La Real Sociedad alza la Coppa del Re dopo aver superato un tenace Atletico Madrid, protagonista di una grande rimonta.

La Coppa del Re incorona la Real Sociedad in una finale epica decisa ai calci di rigori contro l' Atletico Madrid . I baschi sono riusciti a conquistare il trofeo dopo un'estenuante battaglia sportiva, riportando a casa la coppa dopo cinque anni di attesa. La partita, disputata in uno stadio gremito di passione, è stata un vero spettacolo di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte che hanno tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori.

L'incontro ha preso subito una piega inaspettata per i Colchoneros, che si sono ritrovati sotto nel punteggio dopo appena pochi secondi dall'inizio. A sbloccare il risultato a favore della Real Sociedad è stato Barrenetxea, con una rete che ha gelato l'entusiasmo dei tifosi madrileni. Tuttavia, la squadra di Simeone ha dimostrato ancora una volta la sua proverbiale grinta e capacità di reazione. Ademola Lookman, ex attaccante dell'Atalanta, ha saputo rimettere le cose a posto per i suoi, siglando la rete del pareggio. Per il nigeriano, questo gol rappresenta il settimo centro stagionale in sole diciassette presenze con la maglia dell'Atletico Madrid in tutte le competizioni, un segnale della sua importanza e del suo impatto immediato.

Prima del fischio d'intervallo, la Real Sociedad è riuscita nuovamente a portarsi in vantaggio. Un calcio di rigore, concesso per un fallo commesso da Musso, è stato trasformato con freddezza da Oyarzabal, che dal dischetto non ha sbagliato. Per lunghi tratti della ripresa, la Coppa del Re sembrava destinata a San Sebastian, con la Real Sociedad salda sul doppio vantaggio. Ma l'Atletico Madrid, mai domo, ha trovato la forza di reagire ancora una volta. A pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari, una vera e propria prodezza di Julian Alvarez ha ristabilito la parità, siglando il 2-2 e trascinando la partita ai tempi supplementari. La prestazione di Alvarez, sebbene culminata con un errore decisivo dal dischetto, è stata di altissimo livello, dimostrando la sua capacità di essere decisivo.

I tempi supplementari non hanno apportato ulteriori modifiche al punteggio, conducendo così la finale alla lotteria dei calci di rigore. In questa fase di altissima tensione, è stata la Real Sociedad ad avere la meglio, grazie soprattutto alle strepitose parate del proprio portiere, Marrero. Quest'ultimo ha letteralmente ipnotizzato gli avversari, neutralizzando prima il tiro di Sorloth e poi, in un momento cruciale, quello dello stesso Julian Alvarez. La festa è esplosa tra i baschi, che hanno così celebrato la conquista della Coppa del Re, replicando un'impresa già compiuta trentanove anni fa contro lo stesso avversario. Per la Real Sociedad si tratta del quarto titolo nella storia del prestigioso torneo, un traguardo che suggella una stagione ricca di soddisfazioni e che resterà impresso nella memoria dei tifosi a lungo.

La finale di Coppa del Re è stata un esempio lampante di come il calcio possa regalare emozioni intense e imprevedibili. La determinazione della Real Sociedad, la resilienza dell'Atletico Madrid e le giocate individuali di alcuni protagonisti hanno reso questo incontro indimenticabile. La vittoria ai rigori, spesso considerata una lotteria, ha premiato la squadra che in quel momento ha dimostrato maggiore lucidità e freddezza, guidata dalle mani d'oro del suo portiere. L'entusiasmo dei tifosi baschi, che hanno festeggiato a lungo la vittoria, testimonia l'importanza di questo successo per la città e per l'intero club





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