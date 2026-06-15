Reality in Calabria: amori in crisi, tradimenti e riprese accelerate

Settimo reality sulla costa ionica svela le relazioni travagliate di sette coppie, con tradimenti, richieste di matrimonio e decisioni di chiudere le riprese in dieci giorni, suscitando grande attesa per il debutto del 24 giugno.

Il nuovo reality televisivo che ha catturato l'attenzione degli spettatori italiani è tornato in prima serata, ma questa volta le dinamiche sentimentali sono più intricate che mai.

Ambientato in un lussuoso resort sulla costa ionica della Calabria, il programma accoglie sette coppie non sposate e senza figli, ognuna delle quali deve affrontare il proprio viaggio nei sentimenti sotto gli occhi vigili delle telecamere. Tra i protagonisti troviamo Soraya e Cristian, due romani di ventitré e ventotto anni rispettivamente, che si trovano a navigare tra la voglia di divertimento di Soraya e la propensione di Cristian a godersi le sagre di paese.

La loro relazione, durata sedici anni, è segnata da una crescente distanza: l'intimità si è prosciugata, la routine ha assunto toni noiosi e, nonostante gli sforzi di Soraya, una maschera di Spider‑Man ha ulteriormente allontanato la coppia, lasciandola sul punto di una rottura imminente. Accanto a loro, altre storie si intrecciano in un intreccio di tradimenti, speranze infrante e cerchi di gelosia. Bernadette, trentenne, convive da anni con Diamante, con cui ha condiviso la propria adolescenza.

La giovane ha sempre sperato in una proposta di matrimonio che non è mai arrivata, e il suo ultimatum è ora chiaro: vuole che Diamante le faccia una promessa o altrimenti dovrà affrontare l'incertezza di un futuro senza di lui. Nel frattempo, Iris scopre le chat compromettenti di Andrea, colme di foto intime e messaggi espliciti con altre ragazze.

Nonostante la rabbia e il dolore, Irene rimane incerta se il tradimento è ciò che merita, mentre Andrea addossa la colpa sul presunto comportamento di Iris, alimentando un circolo vizioso di accuse. Altre due coppie sono al centro di un dramma altrettanto intenso: Alessandra ha lasciato Milano e il suo lavoro per trasferirsi a Napoli con Rosario, solo per scoprire che il suo compagno aveva una relazione parallela.

Il tradimento ha minato la fiducia di Alessandra, trasformandola in una persona estremamente gelosa, mentre Rosario, consapevole del proprio errore, dichiara di essersi stancato del clima di sospetto permanente. Ultime notizie provenienti dal set rivelano che quattro delle coppie - Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, e Diamante e Bernadette - hanno richiesto una rapida conclusione delle riprese, riducendo il programma da tre settimane a soli dieci giorni.

Le polemiche e le tensioni narrative hanno già inondato i social, generando un'attesa fervente per il debutto ufficiale previsto per il 24 giugno, quando gli spettatori potranno assistere a una delle stagioni più drammatiche della storia del reality italiano





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