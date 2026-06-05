Reality show italiano su Prime Video: vincitore sorprende e dona 42.100 euro a un follower

Un reality show non in lingua inglese tra i più visti su Prime Video a livello mondiale ha riscosso grande successo anche in Italia. Il vincitore, distintosi per il suo comportamento autentico e le battute ironiche, ha regalato 42.100 euro a un follower. Tra prove bizzarre, eliminazioni drammatiche e dinamiche tra concorrenti, il programma ha appassionato il pubblico, dimostrando come il formato senza polemiche eccessive possa funzionare. Tra personaggi fuori dagli schemi, influencer gastronomici e momenti imbarazzanti, la stagione si è conclusa con un finale inaspettato e l'attesa per la seconda edizione.

Il reality show , tra le 10 serie non in lingua inglese di Prime più viste nel mondo, ha avuto successo anche in Italia. In attesa della seconda stagione, il programma ha appassionato il pubblico italiano.

Un concorrente, trionfando nella competizione, ha regalato a un suo follower 42.100 euro. Il vincitore ha commentato l'evento descrivendolo come un'esperienza straordinaria, mantenendosi ai margini di qualsiasi intrigo o polemica eccessiva, senza mai fare il personaggio o lanciarsi in flirt da vetrina. Nei 10 episodi del reality game, tutti disponibili in streaming su Prime Video, numerosi influencer e content creator hanno dovuto abbandonare il castello prima del finale.

Alcuni concorrenti hanno voluto esagerare con bugie o hanno dovuto affrontare prove impegnative, come indovinare gli ortaggi dentro un frullatore o affrontare sfide complicate a causa di una sfera di ghiaccio. Il vincitore, con una battuta ironica, ha dichiarato: "Tutto sommato non vedevo l'ora di tornare a casa dal mio divano, dal mio cane, dalla mia fidanzata. Notare l'ordine con cui l'ho detto!

". Ha instaurato una certa intesa con Il Mulazzi, pur non risparmiando piccole stoccate verso il milanese: "Non è stato fortunato da madre natura e quindi lo è al gioco". Anche lui, per colpa del ghiaccio, ha dovuto abbandonare il castello prima della finalissima a tre. Un altro concorrente, definito un personaggio fuori dalle dinamiche dei pettegolezzi e litigi, si è fatto apprezzare per aver superato molte prove senza colpi bassi.

Ciononostante, il Musazzi e Tavassi non si sono mai persuasi del fatto che sia arrivato con loro in finale. Il toscano influencer gastronomico è rimasto autentico ed è sembrato realmente interessato a Shaila Gatta. Un altro partecipante non ha particolarmente brillato: dopo essere uscito nel gioco delle palline e della piattaforma molleggiata, si è concesso una battuta salace: "non sono riuscito a centrare il buco, ah ah! ah!

". Dopo l'uscita di Nicole Pallado, si è profuso in frasi ambigue: "se vuoi bene davvero a una persona la devi lasciare andare. So che per Nicole sapermi triste sarebbe la cosa peggiore". Le sue esternazioni fanno da inquietante contrasto con la sua emotività.

In tutte le occasioni in cui si è commosso (e sono state tante), non è mai scesa una lacrima e sembrava sempre un attore da telenovelas brasiliane. La sua reazione alla finale è stata: "va bene così, non so manco io come sono arrivato in finale! Ciao mamma!

". Una delle protagoniste di questa edizione, con i suoi modi diretti, è stata capace di creare dinamiche e movimentare i tempi morti del programma. Più furba e stratega della polemista Paola Caruso, purtroppo è caduta nelle prove matematiche, non il suo punto forte.

"Con la matematica non mi prendo, infatti la spesa più grande è per la commercialista", ha dichiarato. A superare le difficoltà ci hanno pensato le ultime prove, bizzarre e molto cringe. La prima prova, miseramente fallita dal Musazzi, è stata una sorta di gioco memory da bambini dell'asilo. Poi è stata la volta di un girotondo da scuola materna.

I concorrenti si sono incatenati e, per liberarsi, hanno dovuto scongelare la chiave del lucchetto, racchiusa in una sfera di ghiaccio. Successivamente, è stata la volta di una piattaforma molleggiata, circondata da palline, in cui saltare per mandarle in buca. Il programma, comunque, è riuscito a manten alta l'attenzione del pubblico, con i fan che si sono scatenati con i totonomi per la seconda stagione





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