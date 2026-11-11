La laurea in Italia non garantisce più autonomia economica: a cinque anni il giovane professionista guadagna 500 euro in meno rispetto alla media nazionale, spingendo molti a lasciare il paese alla ricerca di migliori opportunità.

Le ultime indagini dell'associazione Svimez lanciata dall'analisi Svimez i studia mostrano che il percorso accademico non garantisce più l'indipendenza economica nel terzo decennio del 21° secolo. I dati indicano una differenza media di 500 euro tra i giovani in Italia e la media nei paesi europei, con forti variazioni regionali tra Sud e Centro-Nord.

Dettaglio della media salariale regionale

A cinque anni dalla laurea, i professionisti del Sud Italia guadagnano in media 1.740 euro a mese, mentre nel Centro-Nord la cifra sale a 1.900 euro. La percentuale di laureati che non riescono a trovare occupazione stabile si aggira intorno al 20% in regioni meridionali dove il costo della vita è crescente.

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Posizioni delle istituzioni e delle associazioni

L'associazione Svimez ha sottolineato che, nonostante gli sforzi del governo per incentivare l'impiego locale, le misure non riescono a colmare il divario. Il ministro dell'Economia ha definito la situazione una "crisi delle capacità" e ha promesso di rivedere il pacchetto di prestiti per la formazione professionale.

Alcune ONG statali hanno osservato che l'autonomia finanziaria degli apolidi post‑universitari sta spostandosi sempre più oltre gli anni di vita adulta, con spese per affitto e nutrizione che rappresentano oltre il 60% del reddito ordinario.

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Impatto nella mobilità dei giovani e prospettive future

Il trado di giovani talenti all'estero si traduce in una fuga di cervelli e in un calo della competitività del mercato del lavoro italiano. Secondo le previsioni, entro il 2030 la percentuale di laureati che chiudono la carriera in Italia potrebbe scendere del 15% rispetto al dato attuale.

Futuri programmi, tra cui il piano nazionale per il "New Deal" del lavoro, prevedono l'estensione delle agevolazioni fiscali fino al 2026, ma non risultano ancora sufficienti a invertire la tendenza. La situazione richiede soluzioni strutturali, tra cui l'armonizzazione delle retribuzioni regionali e la promozione delle startup locali.