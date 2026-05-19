Reapertura e comprensione: le responsabilità profonde delle nostre istituzioni e dei nostri territori

Questo articolo affronta il dramma occorso recently in una piazza in Italia, evidenziando che non ha nulla a che vedere con l'origine, la cittadinanza o la migrazione dell'attentatore, e che il problema più profondo si nasconde nelle mancanze dei servizi e delle istituzioni nazionali e locali. Viene inoltre sottolineato che, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, curare chi si trova male, indipendentemente dal Paese d'origine o dalla legalità, potrebbe averne prevenuto.

Perché di questo si tratta? Non ha nulla a che vedere con l'origine di chi si è lanciato sulla folla. Non ha nulla a che vedere con la cittadinanza di chi lo ha fermato.

Chi discute di questo vuol gettare fumo negli occhi, distrarre, strumentalizzare e probabilmente guadagnare consenso. Già so che qualcuno dirà che bisogna accelerare sui CPR, ma l'attentatore è italiano. Chiunque insista su questo punto è semplicemente in malafede. Altri infileranno dati sull'immigrazione, sui permessi di soggiorno e sugli irregolari, ma questa vicenda non ha nulla a che fare con le migrazioni.

Perché in questa Repubblica ci distraiamo così facilmente dai fatti? La risposta è chiara: i problemi che hanno portato a questa tentata strage sono altri e nascono da responsabilità profonde, nazionali e locali, maturate in decenni. Si ritrovano in anni dopo la riforma Basaglia di progressivo disinvestimento nel sostegno e nella cura delle persone con patologie psichiatriche e nelle tutele per le loro famiglie. Se vogliamo capire cosa è successo dobbiamo essere onesti: origini e nazionalità non c’entrano.

Non prendiamoci in giro. Mancano strutture, cure e servizi territoriali per la salute mentale sin dall'infanzia. Le neuropsichiatrie dell'età evolutiva sono scoperte da anni, i servizi psichiatrici per gli adulti sono stati decimati, e i trattamenti sanitari obbligatori restano spesso l’extrema ratio — quando si arriva in tempo.

Guardiamo la realtà per quel che è: tutto è successo perché sanità, sicurezza, servizi sociali e comunità non hanno visto, non hanno colto e — troppo spesso — non si parlano tra loro. Per quali motivi ciò sia avvenuto non possiamo dirlo con certezza oggi, per questa specifica vicenda. Una cosa è certa: si poteva provare a prevenire. Non con i CPR o con strette sui leggi migratorie.

Si poteva provare curando chi si trova male, Italiano o straniero, creando servizi e non lasciando sole le famiglie. Chiedetelo alle famiglie e alle associazioni del vostro territorio che si occupano di salute mentale. Andate in un pronto soccorso e guardate quanto disagio mentale e sofferenza arrivano quotidianamente. Passate nei servizi sociali del vostro comune e scoprirete che per prevenzione mancata si rischia tutti i giorni.

Di mancate cure si muore. Questa è la realtà. Tutto il resto è sciacallaggio becero in vista del prossimo vot





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