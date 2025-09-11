Reazione Contraddittoria All'Aula di Strasburgo Sul Discorso di Von der Leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione all'Aula di Strasburgo, suscitando reazioni contrastanti. Applausi e contestazioni, standind ovation per ospiti e interruzioni da parte dell'estrema destra.

L'Aula di Strasburgo ha risposto con emozioni contrastanti al tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione della presidente della Commissione europea. Nel corso dell'intervento, durato oltre un'ora, la presidente ha ricevuto oltre 15 applausi, tra cui due standing ovation dedicate agli ospiti: alla nonna e al bambino ucraini rapiti dai russi ed il tenente Nikolaos Paisios, leader delle squadre antincendio greche. Molti, mentre numerosi scranni dell'estrema destra sono rimasti vuoti.

Non sono mancate le contestazioni, provenienti dai banchi dell'estrema destra, sui passaggi relativi a Israele, al settore automotive, ai vaccini e alla libertà di stampa. Interruzioni – soprattutto dai banchi dell'Afd – che hanno costretto von der Leyen a fermarsi più volte durante il discorso e che hanno portato la presidente Roberta Metsola a intervenire per sedare le proteste. Ma in aggiunta viene chiesto un potenziamento dell'apparato burocratico per la gestione delle commesse e'azioni di comunicazione' per mettere in luce il'ruolo economico-sociale e di sicurezza nazionale.Decine di migliaia di palestinesi hanno evacuato Gaza City nei giorni scorsi, portando il numero totale di coloro che hanno lasciato la zona nelle ultime settimane a circa 200.000. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero nella città di Gaza prima che le Idf iniziassero a prepararsi per la grande offensiva contro Hamas nella città di Gaza. Martedì, le Idf hanno ordinato a tutta la città di Gaza di evacuare immediatamente prima dell'offensiva pianificata. Ai civili è stato ordinato di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele, nella parte meridionale della Striscia. 'Sorvolando lo spazio aereo della Polonia con i droni, i russi hanno compiuto un atto ostile contro l'Europa e la Nato: una vicenda che non solo è gravissima in sé, ma segna il salto di scala di una pericolosa escalation militare'. Lo dice Nicola Zingaretti, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, a Repubblica.' Tutto questo è figlio di un disordine prodotto anche dalle dissennate scelte di Donald Trump, sostenuto senza battere ciglio dalla destra italiana'. 'Trump e Putin, sebbene con i dovuti distinguo, stanno abbattendo un equilibrio mondiale, che è sempre stato precario, ma che per ottant'anni ha garantito la pace in Europa. Un modello antieuropeista e nazionalista che va combattuto, non blandito e assecondato, come si ostinano a fare Meloni e Salvini'. Il no di M5S e Lega ad accelerare l'ingresso dell'Ucraina in Ue'è stato un errore, in particolare in questa fase del negoziato', osserva Zingaretti. Quanto al discorso ieri di Von der Leyen'ha fatto bene a dire che la Commissione vuole imporre sanzioni, bloccare i pagamenti e il sostegno bilaterale a Israele. Anche se temo che sarà fermata da molti governi, quello italiano in testa, che in questo modo — fatte salve alcune frasi di circostanza — diventano complici di Netanyahu. Per fortuna, a salvare l'onore dell'Italia, ci ha pensato il presidente Mattarella, che anche oggi ha pronunciato parole chiare di verità e di giustizia'.L'esercito israeliano ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso il territorio israeliano nelle prime ore di stamattina. Lo ha reso noto l'esercito. Le sirene d'allarme hanno risuonato nelle zone di Mitzpe Ramon e Shitim, nel Negev meridionale, a causa del lancio del missile. Secondo i servizi sanitari d'emergenza del Paese, non sono state segnalate vittime o feriti tra gli israeliani. 'La notizia dell'uccisione di Charlie Kirk lascia sgomenti. Esprimo vicinanza alla sua famiglia e alla comunità che ha ispirato. L’atto atroce di cui è stato vittima è un grave attacco ai valori democratici. Occorre essere uniti nel contrastare l’odio con massima fermezza'. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social.Un consenso per completare i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza,'in un modo utile agli obiettivi palestinesi', sarebbe ancora presente all'interno della leadership di Hamas, nonostante il tentato assassinio di alti funzionari del gruppo islamista in Qatar. Lo scrive il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, aggiungendo che le richieste di Hamas prevedono'la fine completa della guerra e la garanzia del ritiro delle forze israeliane dalla Striscia'. Secondo il giornale, nei prossimi giorni i contatti con i mediatori saranno ripristinati, non appena la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata per consentire la ripresa dei negoziati.Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti nella notte in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministero della Difesa russo





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Von Der Leyen Stato Dell'unione Strasburgo Guerra Israele-Gaza Droni Discorso Crisi Ucraino-Russa

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Lele Adani e il 'pranzo al sacco': la reazione esplosiva sul 4-5 di Israele-ItaliaIl telecronista esplode in diretta tv al gol della vittoria di Tonali. Tante critiche sui social, ma c'è anche chi coglie la citazione

Leggi di più »

Ucraina, Della Valle (M5S): “Von der Leyen e Kallas sconfitte al Parlamento Europeo su strategia…Con una nota l'Europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha comunicato l'approvazione dell'emendamento contro la strategia militare dell'UE in Ucraina

Leggi di più »

Diretta e commento del discorso della presidente von der Leyen“Abbiamo un’opportunità unica per costruire un’Europa più forte, più sicura e più prospera. Cogliamo questa opportunità perché è il momento dell’Europa”.

Leggi di più »

La reazione dell'Europa a Doha, von der Leyen: 'Stop all'accordo bilaterale con Israele e sanzioni per ministri e coloni violenti'Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen: stop accordi con Israele. Leggi la notizia su Tg La7.

Leggi di più »

“Sto per diventare papà e non lo sapevo”: la reazione di Clementino alla “notizia”…Condividendo sui social la copertina a lui dedicata, il rapper smentisce il gossip secondo cui starebbe per diventare papà: 'Il giorno che diventerò papà ve lo dirò io, non dovrete leggerlo sui giornali'

Leggi di più »

'Ue lotta per il suo futuro', von der Leyen e il discorso più difficile a StrasburgoApparsa stanca, nel suo intervento più difficile, la presidente della Commissione Europea ha passato le 'forche caudine' del suo quinto discorso sullo stato dell'Unione

Leggi di più »