Reazioni al parere negativo della Corte dei Conti sul ponte sullo stretto di Messina

Il parere negativo della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo stretto di Messina ha provocato reazioni da parte di esponenti del governo. Il vicepremier Salvini ha definito la decisione un grave danno per il Paese e una scelta politica più che tecnica, mentre la presidente Meloni ha accusato l’invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento.

un ex magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato, per aver tentato di influire sul parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo stretto di Messina.

Il parere del 29 ottobre 2025 sostanzialmente negativo provocò reazioni da parte di esponenti del governo. Quasi moderato il vicepremier Salvini: «La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico» a fronte del Comunicato ufficiale della presidente Meloni: «La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento.

La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di governo, sostenuta dal Parlamento». L’iniziativa della Procura di Roma, secondo ambienti della Lega, sarebbe «una vendetta dei giudici dopo il referendum sulle loro carriere» . Il risultato del referendum, netta bocciatura della riforma con una inconsueta partecipazione al voto, è stato variamente commentato.

Vicende successive (voto alle amministrative) ci hanno restituito la realtà più semplice. La riforma costituzionale è stata colta come tentativo di limitare l’indipendenza dei giudici, come «invasione del governo sulle decisioni della giurisdizione» per rovesciare la dichiarazione Meloni. E i cittadini italiani sono corsi alle urne per votare NO. Rileggere la irrispettosa reazione della presidente Meloni indica quanto preziosa sia stata e sia l’indipendenza dei magistrati, di tutti i magistrati.

Rimane ferma la presunzione di innocenza degli indagati, tanto più in questa fase iniziale dell’indagine, e non è omaggio formale al principio. Il reato di corruzione si realizza anche con la sola promessa di vantaggi, ma la prova richiede rigorosi accertamenti. I quotidiani hanno riportato stralci delle intercettazioni tratti dal decreto di perquisizione. Due considerazioni.

Le intercettazioni di conversazioni rimangono strumento essenziale di indagine in queste materie. Con l’abolizione dell’abuso di ufficio e il drastico ridimensionamento del traffico di influenze rimaUna postilla. L’alto magistrato della Corte dei Conti prossimo alla pensione, secondo quanto emerge dalle conversazioni pubblicate, si sarebbe attivato per ottenere la nomina a qualche prestigiosa presidenza in enti istituzionali.

Una semplice norma che precluda, per un congruo periodo dopo il pensionamento, la nomina a incarichi istituzionali retribuiti per tutti i funzionari pubblici delle diverse categorie sarebbe opportuna. La repressione e, ancor prima, la prevenzione della corruzione rimane al centro dell’attenzione dell’Unione Europea con la direttiva del 29 aprile 2026. L’Italia dovrà dare attuazione entro il 1° giugno 2028.

La direttiva, secondo questo modello di intervento, fissa principi, obbiettivi e indica strumenti per raggiungerli lasciando agli Stati membri di adottare le soluzioni più adeguate. Non poteva essere una “bocciatura secca” della nostra normativa recente, ma si insiste sulla necessità di sanzioni penali efficaci dei comportamenti che possono essere prodromici alla corruzione, primo tra tutti il traffico di influenze cui è dedicato l’art. 6.

L’annunciato ennesimo intervento del Parlamento sulla prescrizione dovrà tener conto delle indicazioni poste nell’art. 19 affinché i termini e la disciplina complessiva siano tali da consentire di giungere ad un accertamento definitivo. L’esordio della Direttiva UE è quanto mai attuale: «La corruzione è ancora un grave problema a livello dell’Unione in quanto minaccia la stabilità e la sicurezza delle società , fra l’altro favorendo la criminalità organizzata e altre forme gravi di criminalità.

La corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l’Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l’uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali». Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale





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