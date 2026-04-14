Reazioni Italiane all'Attacco di Trump al Papa: Condanna Unanime e Solidarietà

Il mondo politico italiano si schiera compatto contro gli attacchi di Donald Trump a Papa Francesco. Le principali figure politiche condannano le parole dell'ex presidente americano, esprimendo sostegno al Pontefice e sottolineando l'importanza della pace. L'articolo esplora le diverse reazioni e le implicazioni di questa controversia.

JD Vance, pur essendo cattolico, non prende le distanze, neanche in modo velato, dalle parole di Trump , anzi rimprovera il Vaticano . 'Ritengo certamente che, in alcuni casi... e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane', ha dichiarato parlando al programma Special Report with Bret Baier di Fox News. Niente mediazioni, quindi, dalla Casa Bianca, una posizione intransigente e uno scontro diretto con la Chiesa cattolica. In Italia , l'attacco di Trump è stato condannato da tutte le forze politiche, che esprimono solidarietà e gratitudine al Papa per gli sforzi compiuti a favore della pace.

'Attacchi fuori luogo' continua a ripetere il vicepremier e leader della Lega. 'Non c'è bisogno di scontri', afferma ai microfoni di Rtl, 'la situazione è già complessa, senza che qualcuno si svegli al mattino attaccando il Santo Padre; c'è un limite alla pazienza umana'. 'È opportuno che ognuno resti nel proprio ambito di responsabilità', afferma, in un colloquio con La Stampa, la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. 'Da cristiana, condivido pienamente le parole del Santo Padre. E auguro al pontefice un buon lavoro nel suo viaggio apostolico che ha appena intrapreso in Africa: saremo sempre al fianco di chi opera per la pace'.

'Mi sarebbe piaciuto che le parole della premier fossero state espresse un po' prima, ma è evidente la distanza marcata dal presidente Usa. Accontentiamoci: almeno ha scelto il Papa rispetto a Trump', afferma in un'intervista a Repubblica Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e ora senatore. In merito al possibile allontanamento del Governo italiano da Trump, Casini sottolinea: 'Meloni non può fare altrimenti, innanzitutto per coerenza. E se lo fa, io sono contento e va sostenuta. Non mi interessa la propaganda politica. Sento che gradualmente la situazione migliorerà'.

Le parole che Trump ha rivolto al Papa sono definite 'disgustose' e sono considerate 'il sintomo della sua disperazione. Un attacco di questo tipo al pontefice, siamo alle comiche finali'. 'Le parole di Trump sono assolutamente errate, inaccettabili e fuori luogo. L'onnipotenza derivante dal potere lo porta al punto di dire che lo ha fatto eleggere lui e che deve moderarsi. Sembra un racconto di fantascienza, di quelli che leggevamo da ragazzi'. Così il leader di Noi Moderati, in un'intervista al quotidiano La Stampa. 'La risposta del Papa - aggiunge - è la cosa più importante. C'è una grande opposizione tra una risposta ferma, mite, di chi non ha timori e sa che nessuno può intimidire il Vangelo'. Nelle parole della premier, aggiunge, 'vedo una condanna netta e precisa. Ma come si può divergere anche su questo? La reazione della classe politica dovrebbe essere unanime. La forza risiede nell'unità di giudizio, in una presa di coscienza'.

'I post sul social Truth del presidente Trump sono oltraggiosi, scandalosi e offensivi. La reazione del pontefice durante il suo volo verso l'Africa dimostra come un adulto dovrebbe reagire a tanta stupidità'. Lo afferma in un'intervista a Repubblica. 'Tutto ciò è avvenuto perché Trump è totalmente indisciplinato e non c'è nessuno intorno a lui in grado di proteggerlo dai suoi istinti peggiori - afferma - E questo è un problema generalizzato, non limitato al messaggio offensivo che ha scelto di pubblicare contro il Papa. Spero che questo episodio faccia capire ai cattolici che appoggiano Trump che votare per un narcisista non è mai una scelta saggia'





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Papa Francesco Italia Politica Vaticano Condanna Solidarietà Chiesa Cattolica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stretto di Hormuz: USA bloccano le navi, tensioni in Medio Oriente e reazioni di TrumpDopo il fallimento dei negoziati tra Iran e USA, gli Stati Uniti bloccheranno le navi nello stretto di Hormuz. Israele continua a bombardare il Libano, con conseguenti ripercussioni sui mercati e critiche di Trump verso Papa Leone XIV.

Read more »

Trump scatena polemiche attaccando Papa Leone: reazioni indignate dal mondo cattolico e politicoLe parole di Donald Trump contro Papa Leone XIV suscitano reazioni negative e preoccupate. Esponenti politici e religiosi esprimono solidarietà al Pontefice, in vista del suo viaggio in Africa.

Read more »

Trump Attacca Papa Leone XIV: Reazioni Indignate dalla Politica ItalianaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena polemiche attaccando Papa Leone XIV con un post su Truth Social, accusandolo di debolezza in politica estera e di danneggiare la Chiesa cattolica. La politica italiana reagisce con disappunto, condannando l'attacco e esprimendo solidarietà al Papa. Alcuni politici esprimono preoccupazione per l'arroganza di Trump e la sua incapacità di dialogo.

Read more »

Trump attacca Papa Leone XIV: critica le sue posizioni e lo invita a 'fare il Papa'Il presidente Usa Donald Trump ha pesantemente criticato Papa Leone XIV sui social media, rispondendo alle sue critiche e accusandolo di essere progressista, debole sulla criminalità e inadatto alla politica estera. Trump ha esortato il Papa a concentrarsi sul suo ruolo religioso invece che sulla politica.

Read more »

Reazioni unanimi in Italia contro le critiche di Trump al PapaLa critica contro le parole di Trump sul Papa genera reazioni di sdegno e gelo in Italia, coinvolgendo anche esponenti del governo come Meloni e Salvini. Mattarella invia un messaggio di stima al Pontefice, sottolineando l'importanza degli appelli alla pace e all'unità. L'opposizione, con Elly Schlein, definisce l'attacco di Trump senza precedenti.

Read more »

Trump attacca Papa Leone XIV: 'Pessimo in politica estera', reazioni indignate dalla ChiesaIl presidente Trump critica duramente Papa Leone XIV, accusandolo di 'pessima politica estera' e di non condividere la sua visione sull'Iran e sul Venezuela. Reazioni indignate dalla Chiesa e da più parti, che difendono il pontefice e il suo ruolo.

Read more »