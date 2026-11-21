Le risposte della politica italiana al suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro: condoglianze e critiche al trattamento mediatico e giudiziario subìto.

La scena politica italiana è stata scossa dalla notizia della morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, che ha messo fine alla propria vita. La scomparsa del funzionario ha suscitato un'ondata di emozioni e riflessioni tra i principali esponenti istituzionali, che hanno espresso cordoglio e, in alcuni casi, forti critiche verso il clima di pressione subìto.

Le condoglianze istituzionali di Salvini e Piantedosi

Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato di essere sconvolto dalla morte di un leale servitore dello Stato, definendo De Gennaro vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una carriera come la sua non meritava. Salvini ha inviato un pensiero speciale alla famiglia e a tutte le persone che lo stimavano e gli hanno voluto bene durante i suoi anni di servizio.

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Anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso sgomento per la scomparsa di un grande funzionario che ha servito il Paese in incarichi importanti durante momenti storici straordinariamente impegnativi. Piantedosi ha sottolineato la serietà, la competenza e la dedizione di De Gennaro, offrendo un abbraccio alla moglie Carla, ai suoi figli e al fratello Andrea da parte di tutte le donne e gli uomini del Ministero dell'Interno.

Le posizioni di Tajani e Cirielli sulla giustizia pubblica

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a margine del congresso regionale di Forza Italia del Piemonte, ha ribadito che i processi devono svolgersi nelle aule dei tribunali e non fuori da esse. Tajani ha sottolineato che in un paese libero e democratico la condanna deve essere decisa dal giudice dopo il processo, e non prima che una persona venga processata, auspicando il riposo in pace per De Gennaro.

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Anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, parlando a Napoli durante i Med - Dialoghi Mediterranei, ha invitato a riflettere sul binomio magistratura e alcuni mezzi d'informazione. Cirielli ha ricordato di essere amico del fratello di De Gennaro e ha sottolineato come, nella polarizzazione delle vicende, si dimentichi spesso che ci sono persone dietro le storie, incluse le famiglie, chiedendo una riflessione sulle democrazie attuali.

Le dichiarazioni di Renzi, Calenda e Casini

Matteo Renzi, aprendo l'assemblea di Italia Viva a Milano, ha definito sconvolgente la morte di De Gennaro per chi lo ha conosciuto e ha ammesso di ammirarne le doti e il senso delle istituzioni. Renzi ha aggiunto che, se dovesse immaginare un volto che interpreta il deep state, penserebbe a De Gennaro, ma ha chiarito che oggi è il momento della pietas e del cordoglio prima di qualsiasi altra valutazione.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha definito De Gennaro un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito, auspicando il suo riposo in pace. Pier Ferdinando Casini ha dichiarato che gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che gli unici a brindare per questa morte saranno i mafiosi, mentre Salvatore Borsellino ha puntato il dito contro gli inquirenti nisseni, definendoli responsabili di istigazione al suicidio.