La ex vicepresidente costaricana Rebeca Grynspan subisce un duro colpo nel processo di selezione per la guida dell'ONU, con due membri permanenti del Consiglio di sicurezza contrari.

La candidatura di Rebeca Grynspan, ex vicepresidente del Costa Rica, alla carica di Segretario generale delle Nazioni Unite ha subito un duro colpo durante le consultazioni informali. Nel sondaggio tenutosi venerdì 20 novembre a Ginevra, due membri permanenti del Consiglio di sicurezza del ONU hanno espresso un voto contrario alla sua nomina, segnando un importante ostacolo nel processo di successione.

Sondaggio ONU: Risultati e Voti Contrari

Iris Grynspan ha raccolto dieci voti favorevoli durante il sondaggio condotto dalle Nazioni Unite, tuttavia ha anche ottenuto quattro voti contrari che ne compromettono la posizione di favorita. Di questi quattro voti negativi, due provengono da membri del Consiglio di sicurezza dotati del diritto di veto, una variabile critica che può bloccare qualsiasi nomina definitiva alla guida dell'organizzazione internazionale. Secondo quanto riferito da tre fonti diplomatiche a Reuters, questo esito ha creato una situazione di stallo nel processo decisionale.

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Contesto: Successione Di Antonio Guterres

La corsa alla successione è scattata per sostituire Antonio Guterres, l'attuale Segretario generale il cui secondo mandato ufficiale scadrà alla fine di dicembre. Rebeca Grynspan era considerata l'aspirante principale e la favorita per subentrare al portoghese, data la sua esperienza e il sostegno di diversi Stati membri. Tuttavia, il voto negativo di due potenze con diritto di veto ha dimostrato che il sostegno iniziale non è sufficiente per garantire l'elezione, poiché è necessaria un ampia convergenza tra i membri permanenti del Consiglio.

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Impatto Diplomatico E Prossimi Passi

Il risultato del sondaggio informale evidenzia le divisioni geopolitiche ancora presenti all'interno del Consiglio di sicurezza riguardo alla futura leadership dell'ONU. La presenza di opposizioni da parte di potenze chiave come Russia, Cina, Francia, Regno Unito o Stati Uniti (in base ai membri permanenti del momento) rende il percorso verso la nomination definitiva estremamente complesso. I membri dell'Assemblea generale dovranno ora valutare come procedere, tenendo conto che un singolo veto può bloccare la scelta di un candidato considerato ampiamente accettabile.

Reazione E Situazione Attuale

Nonostante il setback, Rebeca Grynspan mantiene comunque un significativo supporto, come evidenced dai dieci voti favorevoli raccolti. Tuttavia, senza l'approvazione unanime dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, la sua candidatura rimane in una posizione di forte vulnerabilità. Le consultazioni diplomatiche continueranno nelle prossime settimane fino alla scadenza del mandato di Antonio Guterres, con la pressione che aumenterà su tutti i candidati per garantire la necessaria compatibilità con le principali potenze mondiali.