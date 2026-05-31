Recensione: 'Il Sole perduto' di Sergio Bartalucci smonta i miti sulla fusione nucleare

Il libro analizza la storia e le sfide della fusione nucleare, smentendo false credenze e offrendo una visione realistica delle prospettive energetiche.

Il libro 'Il Sole perduto. La grande illusione della fusione nucleare ' di Sergio Bartalucci, fisico nucleare con esperienza in Svizzera, Germania e Stati Uniti, offre un'analisi approfondita e realistica della fusione nucleare come fonte di energia.

L'autore parte dalla celebre risposta del fisico sovietico Lev Arcimovic, il quale negli anni Sessanta affermo' che il primo reattore a fusione sarebbe arrivato 'quando l'umanità ne avrà davvero bisogno'. Oggi, in piena crisi energetica, questa affermazione suona profetica ma solleva un dubbio angosciante: saremo in grado di sviluppare questa tecnologia in tempo per evitare il collasso climatico ed energetico?

Bartalucci non si limita a una cronaca degli eventi, ma conduce il lettore attraverso i principi fisici che governano la fusione, smontando uno dopo l'altro i luoghi comuni che circolano sui media. Per esempio, la frase 'riprodurre sulla Terra l'energia delle stelle' è scientificamente infondata: la reazione che si cerca di ottenere nei laboratori non è quella che avviene nelle stelle, dove la fusione coinvolge idrogeno in forme diverse.

Inoltre, il trizio, uno dei due componenti del combustibile utilizzato negli esperimenti, non esiste in natura e deve essere prodotto artificialmente, il che significa che non può essere considerato una fonte di energia primaria, ma piuttosto un vettore energetico. Un altro mito è la presunta 'pulizia' della fusione rispetto alla fissione nucleare. Anche i reattori a fusione generano materiali radioattivi a causa dell'attivazione neutronica delle strutture, che devono essere smaltiti con cura.

Sebbene il problema sia meno grave rispetto alle scorie della fissione, è sufficiente per attirare le critiche degli ambientalisti e dei cosiddetti 'signor no' che si oppongono a qualsiasi innovazione tecnologica. Il libro ripercorre la storia della fusione, costellata di fallimenti e di pochi successi. Dai primi esperimenti degli anni Cinquanta fino ai progetti più recenti come ITER e il National Ignition Facility, Bartalucci descrive con dovizia di particolari gli ostacoli tecnici incontrati.

Tra questi, la difficoltà di confinare il plasma a temperature di milioni di gradi, la gestione della instabilità e la produzione di neutroni ad alta energia. L'autore non risparmia critiche ai politici che hanno cavalcato l'onda della fusione senza comprenderne le reali potenzialità.

Stalin e Perón ne furono affascinati, e in Italia il Movimento 5 Stelle ha puntato sulla 'fusione fredda', una teoria screditata dalla comunità scientifica ma che continua a sopravvivere grazie a scienziati poco affidabili e abili nel marketing. Bartalucci sottolinea che la natura non si lascia ingannare: per quanto si possano illudere gli uomini, i fatti restano fatti.

L'autore si propone di fornire una rappresentazione obiettiva, scevra da ideologie, per aiutare il lettore a distinguere tra speranze realistiche e illusioni pericolose. La fusione nucleare rimane una promessa affascinante, ma la strada per realizzarla è ancora lunga e piena di insidie. Il libro è un invito a guardare ai dati concreti, senza farsi abbagliare da facili entusiasmi o da interessi economici e politici.

La lettura è consigliata a chiunque voglia capire veramente cosa si cela dietro il sogno dell'energia infinita e pulita. In conclusione, 'Il Sole perduto' è un'opera che smonta miti e fornisce una solida base di conoscenza per affrontare il dibattito sulla fusione nucleare in modo informato e critico





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