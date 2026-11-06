Recensioni Film: The Ministry of Ungentlemanly War, La Mucca e Il Prezzo dello Yogurt

Analisi di tre film recenti: la CIA a Pasqua con Malkovich, il thriller coreano con Hwang Jung-min e la guerra dello yogurt di Anthony Dechaux. Scopri le trame e i verdicti.

Da Bruges all'Isola di Pasqua, passando per l'atmosfera claustrofobica di Inisherin, si dipana l'itinerario narrativo che accomuna alcuni dei titoli più interessanti del recente panorama cinematografico. Non si tratta di semplici viaggi fisici, ma di percorsi interiori che tengono unito uno slegato trittico di pellicole dedicate a uomini soli, segnati dalla vita e dal peso delle proprie scelte. Questi personaggi si confrontano direttamente con la mortalità, devono fare i conti con le conseguenze di un'esistenza spesso violenta e, paradossalmente, si perdono in esilaranti chiacchiere che alleggeriscono il tono della vicenda.

The Ministry of Ungentlemanly War Spy

A chiacchierare e guidare la narrazione è soprattutto John Malkovich, la cui interpretazione risulta così eccellente da farci chiedere il motivo per cui abbia accettato ruoli minori negli ultimi anni. Il suo personaggio, Chris, è un agente della Cia feroce ma ormai vecchio, malato e affetto da una smemoratezza crescente. I suoi giorni trascorsi a organizzare colpi di stato e a sovvertire democrazie sembrano avere origini remote, forse addirittura legate a un ruolo nell'attentato a Jfk.

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Il suo migliore, nonché unico, amico è Lee, interpretato da Sam Rockwell. Si tratta di un agente più giovane e disincantato che, tuttavia, sa perfettamente di non dover credere a una sola parola del loro spazientito capo, Mj, interpretato da Steve Buscemi. La storia si colloca nel 1973, pochi mesi prima che un colpo di stato orchestrato dalla Cia rovesci il governo di Salvador Allende.

Queste due scapestrate spie vengono inviate sull'isola di Pasqua fondamentalmente per non cacciarsi nei guai. Nonostante la premessa possa sembrare semplice, il regista Martin McDonagh utilizza pochi elementi e personaggi per condurre la storia verso un climax di sapore cechoviano. Grazie a Malkovich e Rockwell che sfruttano al massimo ogni battuta della sceneggiatura, il film diventa un'opera su un uomo che traccia il bilancio di una vita vissuta male.

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Alla fine, potreste perfino versare una lacrima per questi personaggi moralmente ripugnanti, pur rimanendo intrattenuti. La combinazione di umorismo nero e dramma storico crea un effetto agrodolce che rimane impresso, dimostrando come la recitazione di attori veterani possa elevare una trama apparentemente standard a qualcosa di memorabile e profondamente umano.

La Mucca e Thriller Coreano

Un cambio di registro radicale porta alla periferia di Hope, una cittadina situata nella zona demilitarizzata della Corea del Sud. Qui, un gruppo di cacciatori s'imbatte nella carcassa di una mucca orrendamente massacrata. Questo è il primo indizio che qualcosa di pericoloso si aggira nei dintorni. Il capo della polizia Beom Seok, interpretato da Hwang Jung-min, tornando in città dopo aver esaminato la carcassa s'imbatte in altre prove di devastazione: squarci enormi aperti negli edifici e cadaveri disseminati ovunque.

Spari ed esplosioni cominciano a risuonare dappertutto, gettando l'intera città nel caos. La prima ora del film è puro cinema d'azione, implacabile, martellante e splendidamente filmato. Per tutta la durata della pellicola, il luccichio del miglior Spielberg si fonde con il dinamismo di George Miller, forse da cui l'opera trae indubbiamente ispirazione.

Pochi film riescono in questa sintesi armoniosa di generi, motivo per cui la selezione del titolo per il concorso principale al festival di Cannes non sorprende. Non c'è un solo momento di noia e i numerosi picchi di azione esaltante sono spesso stemperati da momenti esilaranti. Realizzato in modo brillante e girato magnificamente, il film offre un'esperienza visiva coinvolgente che lascia il pubblico alla ricerca di un seguito all'altezza.

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Guerra dello Yogurt e Anthony Dechaux

Al suo debutto alla regia, l'attore Anthony Dechaux riesce nell'impresa di portare sullo schermo lo spietato mondo dell'industria lattiero-casearia. La "guerra" si consuma dietro le quinte del settore ed è vista dagli occhi di Audrey, interpretata da Girardot. Figlia e sorella di agricoltori, entra nell'ufficio acquisti della catena di supermercati per cui lavora per promuovere prodotti biologici e a chilometro zero.

Si ritrova così a Parigi, al centro di trattative commerciali che sembrano accordi tra famiglie mafiose. Dalle sale di negoziazione ai seminari aziendali, il regista ritrae realisticamente un alveare aziendale in cui l'unica cosa che conta è il denaro. Audrey cerca di ottenere un accordo favorevole per i produttori locali, finendo per coinvolgere il fratello, agricoltore indipendente in difficoltà.

Il rapporto tra i due conferisce un po' di umanità a questa guerra dei prezzi, offrendo una prospettiva critica sul capitalismo moderno. È un racconto che mescola dramma familiare e critica sociale, dimostrando come anche settori apparentemente banali possano nascondere conflitti drammatici quanto qualsiasi film di spionaggio o thriller d'azione.