Oltre 2.100 migranti arrivano in 24 ore nelle Isole Canarie, aggravando la crisi migratoria spagnola. Il premier Pedro Sánchez chiede canali legali e controlli frontiera.

Il governo spagnolo e le autorità delle Isole Canarie stanno affrontando una crisi umanitaria senza precedenti dopo l'arrivo di oltre 2.100 migranti in un solo giorno sulla piccola isola di El Hierro. I dati diffusi mercoledì dal servizio di soccorso marittimo confermano che questa cifra storica ha superato il precedente record di circa 1.500 persone stabilito solo due settimane fa. Questa emergenza immediata ha ulteriormente esacerbato una situazione che il governo regionale aveva già descritto come insostenibile all'inizio di questo mese.

Dettagli operativi e situazione a El Hierro

La maggior parte delle imbarcazioni ha toccato terra sull'isola di El Hierro, una delle destinazioni finali più critiche per i viaggiatori dalla costa africana. L'isola ospita solo circa 11.400 residenti e le infrastrutture locali faticano a gestire l'improvviso afflusso di persone. La maggior parte dei soccorsi ha coinvolto barche di fortuna, spesso in condizioni precarie, che sono state intercettate e trainate verso i porti di competenza durante la notte del 25 novembre 2026.

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Il bilancio umano di queste traversate è drammatico e sottolinea la pericolosità della rotta atlantica. Un migrante è stato trovato morto a bordo di una delle barche intercettate, mentre un'altra donna ha partorito durante il viaggio verso la penisola iberica. Il servizio di soccorso marittimo ha confermato che le condizioni di sovraffollamento e le mancanza di mezzi di salvataggio adeguati rendono queste traversate estreme e letali per chi cerca di lasciare l'Africa occidentale.

Posizioni politiche e strategie di Pedro Sánchez

Di fronte a questa pressione, il primo ministro Pedro Sánchez ha ribadito la necessità di una strategia europea coordinata e non solo nazionale. Durante la campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari di domenica 29 novembre, il leader del governo spagnolo ha subito dure critiche per la sua posizione aperta sull'immigrazione. Nonostante le contestazioni, Sánchez ha sottolineato mercoledì che l'Europa ha bisogno di un approccio globale, che includa controlli più rigorosi alle frontiere in collaborazione con le autorità del Senegal e del Gambia.

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Contemporaneamente, il premier ha evidenziato l'urgenza di aprire canali di immigrazione legali. Ha spiegato che settori chiave dell'economia spagnola, come quello delle costruzioni e dell'edilizia, registrano una grave carenza di manodopera qualificata. Per Sánchez, gestire il flusso umano attraverso vie legali rappresenta una soluzione pratica per colmare i vuoti nel mercato del lavoro, pur mantenendo la sicurezza delle frontiere attraverso una cooperazione internazionale stretta con i paesi di transito.

Impatto reale e dati statistici del 2026

La rotta atlantica rimane una delle più mortali al mondo, con migliaia di persone che tentano il viaggio ogni anno nonostante le correnti violente e le lunghe distanze. Gli arrivi mostrano una tendenza stagionale tipica, con un aumento significativo nei mesi autunnali quando le condizioni del mare sono più calme. I dati raccolti finora quest'anno indicano che gli arrivi sono saliti a 28.103 fino alla fine di novembre.

Sebbene questa cifra sia superiore al totale registrato l'anno scorso, è ancora ben al di sotto del picco storico di 46.843 persone accolte nel 2024, quando la maggior parte delle traversate si era concentrata nei primi nove mesi dell'anno. Tuttavia, la rapidità degli ultimi eventi mostra un cambiamento di tendenza. Quasi 21.000 persone hanno raggiunto l'arcipelago delle Isole Canarie solo negli ultimi due mesi, segnando un accelerazione drammatica rispetto al trend degli anni precedenti.

La pressione sull'isola di El Hierro, con la sua popolazione esigua, pone domande urgenti sulla capacità di risposta dell'Unione Europea. La combinazione di numeri record giornalieri e la necessità di canali legali per i lavoratori crea uno scenario complesso per Madrid mentre si avvicinano le votazioni politiche. La gestione di questa crisi testerà non solo le risorse sanitarie e logistiche della Spagna, ma anche la coesione politica europea su un tema sempre più divisivo.