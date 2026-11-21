Con oltre 6500 emendamenti presentati, il Parlamento italiano scontra con il Ministro Giorgetti. Analisi delle richieste, dai condoni ai bonus, e delle fonti di finanziamento.

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ripetuto più volte con cadenza quasi quotidiana che le risorse fiscali sono esigue e ha sollecitato il Parlamento a moderare le proprie richieste di spesa.

La risposta dei deputati è stata un record storico di oltre 6500 emendamenti presentati alla legge di bilancio, segnando una rottura significativa con le precedenti prassi parlamentari. Questa ondata di proposte legislative mira a introdurre mance, sconti fiscali mirati e aiuti selettivi, talvolta destinati a singoli territori o categorie specifiche, nonostante l'avvertimento chiaro sul limitatissimo margine di manovra disponibile.

Record di Emendamenti e Richieste di Spesa

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La natura delle richieste presentate dai parlamentari spazia da interventi localizzati a vantaggi fiscali nazionali, evidenziando una frammentazione delle priorità legislative. Tra le proposte più note figurano finanziamenti per la costruzione di un campo da tennis per il Comune di Sesto in provincia di Bolzano, che gli deputati del gruppo Misto intendono denominare "Jannik Sinner". Altre richieste includono fondi per la progettazione e costruzione dell'aeroporto di Agrigento, una spesa che viene inserita nella manovra nonostante la complessità tecnica e amministrativa di tali infrastrutture.

Fondi Mef e Coperture Mancanti

Gran parte dei deputati hanno espresso la chiara volontà che i costi di queste nuove spese vengano sostenuti dal Ministero dell'Economia, ignorando il principio di autoregolazione fiscale. Le coperture più frequentemente richiamate negli emendamenti, rappresentate da oltre la metà delle proposte, attingono a due fondi specifici: il fondo per gli interventi strutturali di politica economica e il fondo per le esigenze indifferibili. Questi strumenti finanziari sono concepiti dal Mef come risorse vincolate e limitate, non come pozzi senza fondo da cui attingere liberamente per coprire spese extra-budget.

Posizioni Politiche e Proposte Specifiche

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Diverse formazioni politiche hanno delineato le proprie strategie di finanziamento e di spesa, spesso senza indicare i relativi tagli di bilancio necessari. Il Movimento 5 Stelle ha proposto una detrazione dell'otto per cento dell'affitto per i giovani sotto i trentasei anni con redditi fino a quindici mila euro, una misura che cuba quattro miliardi di euro. Per coprire tale onere, il M5S punta sull'aumento della web tax dal tre per cento al nove per cento, sull'innalzamento della tassazione delle rendite finanziarie dal ventisei per cento al ventotto per cento, e sull'istituzione di un monopolio statale della cannabis.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Altri emendamenti riguardano il mondo degli affari e delle professioni, con richieste come un credito d'extraordinario di cinque milioni l'anno per le armerie nei territori con sospensione della caccia. La Lega propone una flat tax per i sindaci e il sostegno ai maestri di sci, esentando da imposizione fiscale i primi quindici mila euro annui del loro reddito, con un costo stimato di mezzo milione. L'assenza di una strategia unitaria di copertura, unita alla ripetuta dichiarazione di assenza di fondi da parte del Governo, prelude a un intensificarsi del conflitto politico sulla gestione della spesa pubblica nel prossimo iter legislativo.