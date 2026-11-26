Il rivelatore sottomarino ARCA, parte di KM3NeT, ha catturato un neutrino da 120 PeV. Scoperta che conferma il ruolo dell'infrastruttura siciliana nella multimessaggeria astronomica.

Il rivelatore sottomarino ARCA, componente principale di KM3NeT al largo della Sicilia, ha registrato un evento di neutrini cosmici con un'energia stimata di 120 PeV. Questo dato supera ogni precedente osservazione e conferma la capacità dell'infrastruttura di identificare particelle ad alta energia. L'analisi indica una probabile origine cosmica lontana, separata dalle produzioni atmosferiche ordinarie.

Meccanismo di Rivelazione Sottomarina Profonda

Le particelle subatomiche chiamate neutrini attraversano la materia quasi senza lasciare traccia, rendendone estremamente difficile l'osservazione diretta. Per studiarli, il fondo del Mediterraneo a circa 3.500 metri di profondità ospita lunghe linee di sensori installate sul fondale. Queste strutture registrano i deboli lampi di luce, chiamati Cherenkov, che si generano quando i neutrini interagiscono nelle vicinanze del rivelatore.

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Ogni unità verticale raggiunge circa 700 metri di altezza e sostiene 18 moduli ottici distribuiti a intervalli regolari nell'acqua. I moduli rilevano l'intensità della luce e quali sensori vengono coinvolti durante l'interazione. I dati viaggiano attraverso fibre ottiche fino alla stazione di controllo a terra, dove vengono elaborati per ricostruire la traiettoria delle particelle cariche, come i muoni, prodotte dall'evento iniziale.

La profondità riduce il rumore di fondo proveniente dalla superficie e permette ai sensori di operare in un ambiente adatto a individuare eventi molto rari. Quando un neutrino interagisce, genera particelle secondarie che, attraversando l'acqua, producono il bagliore catturato dall'array ottico. Questa configurazione è essenziale poiché i neutrini interagiscono raramente con la materia.

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Struttura e Obiettivi Scientifici di KM3NeT

KM3NeT comprende due rivelatori sottomarini che utilizzano tecnologie simili ma lavorano su energie differenti. Oltre ad ARCA in Sicilia, l'infrastruttura include un sito nelle acque francesi vicino a Tolone. ARCA cerca soprattutto neutrini cosmici di alta energia, mentre l'altro strumento studia particelle meno energetiche e le loro oscillazioni.

Billioni di neutrini prodotti dal Sole attraversano continuamente il corpo umano e la Terra senza lasciare tracce facilmente osservabili. Dimensioni di questo tipo servono perché i neutrini possono attraversare regioni molto dense e percorrere enormi distanze quasi indisturbati. Inoltre, non avendo carica elettrica, non vengono deviati dai campi magnetici durante il viaggio nello spazio.

La direzione di arrivo sulla Terra fornisce quindi indicazioni sulla zona del cielo in cui sono stati prodotti. Il telescopio siciliano cerca quelli associati ai fenomeni cosmici più energetici, dalle esplosioni stellari ai nuclei galattici attivi. Le informazioni ricavate vengono confrontate con quelle ottenute osservando luce, raggi gamma o onde gravitazionali.

Dettagli dell'Evento da 120 PeV e Futuro del Progetto

ARCA ha registrato un muone con un'energia stimata intorno a 120 PeV, generato probabilmente dall'interazione di un neutrino ancora più energetico. La pubblicazione del risultato evidenzia che l'energia eccezionale e la direzione quasi orizzontale rendono molto più probabile un'origine cosmica rispetto a una produzione nell'atmosfera terrestre.

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Anche se la sorgente precisa non è stata identificata, potrebbe trattarsi di un acceleratore cosmico molto distante o di un neutrino prodotto dall'interazione dei raggi cosmici più energetici con la radiazione presente nell'universo. L'evento è stato osservato quando era ancora installata soltanto una parte delle linee previste, dimostrando l'efficacia operativa in fase di costruzione.

Durante la campagna conclusa il 20 settembre 2026 sono state installate dodici nuove unità di rivelazione, insieme a due scatole di giunzione sottomarine e quattro cavi. Nel settembre 2026 il rivelatore ha raggiunto 62 unità operative. Il completamento della fase KM3NeT 2.0 porterà a 230 linee totali, occupando un volume strumentato di circa un chilometro cubo, organizzato in due blocchi da 115.

La configurazione prevista per KM3NeT 2.0 include 230 linee che dovrebbero portare il volume strumentato a circa un chilometro cubo. Eventuali espansioni ulteriori dipenderanno dai finanziamenti disponibili, tra cui fondi europei a un nuovo intervento di potenziamento e risorse dell'INFN. Il sito di Capo Passero ospita anche strumenti per le scienze marine.