Record di multe nel 2025: Milano in testa, ma crescono i piccoli comuni

I comuni italiani incassano cifre record dalle multe nel 2025, con Milano al vertice, ma un'analisi dettagliata rivela dinamiche interessanti nei piccoli centri e un focus sui proventi pro capite. Crescita del settore e implicazioni sociali.

Secondo il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, nel corso del 2025 i comuni italiani hanno registrato un incasso record proveniente dalle multe, raggiungendo una cifra complessiva senza precedenti. Questo dato evidenzia un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, segnando un incremento di 12 milioni di euro rispetto al 2024, corrispondente a una crescita dell'1%.

Il confronto con il 2022 rivela un aumento ancora più marcato, con una crescita del 23% rispetto all'anno in cui il valore complessivo si attestava a 1,4 miliardi di euro. Questo incremento testimonia una crescente attenzione al rispetto delle norme del codice della strada e, di conseguenza, un aumento delle sanzioni comminate. Il dato è rilevante non solo per l'entità economica, ma anche per le implicazioni sociali che comporta, quali l'efficacia dei controlli e l'impatto sulla mobilità urbana. Milano si conferma anche per il 2025 come il comune italiano con i maggiori proventi derivanti dalle multe. Nel capoluogo lombardo, le sanzioni stradali hanno raggiunto i 178,6 milioni di euro, un valore che, nonostante il primato, mostra una diminuzione del 13% rispetto all'anno precedente. Al secondo posto nella classifica nazionale si posiziona il comune di Roma, con 132,8 milioni di euro, anch'esso in calo del 9% su base annua. Sul gradino più basso del podio troviamo Torino, che ha registrato 73,3 milioni di euro, ma con un aumento significativo del 19% rispetto al 2024. Seguono in ordine decrescente Napoli, con 47 milioni di euro. Completano la lista dei primi dieci comuni capoluogo Genova con 36,2 milioni, Palermo con 28,6 milioni, Bologna con 27,2 milioni, Padova con 25,9 milioni e, infine, Verona con 24,3 milioni di euro. Complessivamente, queste dieci città hanno incassato quasi 630 milioni di euro, rappresentando più di un terzo del totale nazionale dei proventi da multe. L'analisi di questi dati fornisce un quadro dettagliato delle dinamiche finanziarie dei comuni italiani e delle loro politiche di gestione del traffico e di controllo del territorio. L'analisi dei dati si estende all'analisi dei proventi pro capite, ovvero il rapporto tra gli introiti derivanti dalle multe e il numero di residenti in ciascun comune. In questo contesto, tenendo conto che le multe colpiscono spesso anche turisti e pendolari non residenti, balza al primo posto il comune di Forte dei Marmi, con un valore di 202 euro per abitante, in forte crescita rispetto ai 170 euro del 2024. Segue Siena, dove la quota pro capite è stata di 180 euro, mentre Milano scivola in terza posizione con 130 euro. Ai piedi di questa classifica troviamo Padova, con 125 euro, e Rieti, con un valore che sfiora i 124 euro per cittadino. Analizzando i piccoli comuni, spicca il caso di Vernazza, in provincia di La Spezia, che con soli 465 abitanti ha registrato incassi per quasi 770mila euro. In seconda posizione si trova Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, dove i proventi hanno superato i 641mila euro a fronte di 446 residenti. Segue Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, che con 346 abitanti ha incassato poco meno di 628mila euro. Fra i piccoli comuni più “redditizi” figurano Rionero Sannitico, sempre in provincia di Isernia, con oltre 560mila euro, e Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, che ha superato la soglia dei 413mila euro. L’alto incasso dei piccoli comuni è spesso dovuto alla presenza di autovelox in zone turistiche o di passaggio. Inoltre, un'indagine più approfondita di alcuni aspetti è necessaria. La presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Stefania Basili, ha sottolineato l'importanza di allineare i corsi di Medicina alle esigenze delle associazioni di pazienti, promettendo un'indagine approfondita. Sono in corso riflessioni ministeriali sui percorsi formativi specialistici in area medica per adeguarli alle future necessità di competenze.





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