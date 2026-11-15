Record Guinness a Trbovlje: lancio da 360 metri con catapulta umana

Igi e Fred Fugen stabiliscono due record Guinness il 5 novembre lanciandosi dalla ciminiera di Trbovlje con una catapulta da 60 metri sviluppata da DD Squad.

Il 5 novembre, i piloti Dani Roman e Fred Fugen hanno superato i confini dell'acrobatica aerea lanciandosi dalla ciminiera di Trbovlje, la struttura più alta d'Europa con i suoi 360 metri. L'impresa è stata resa possibile dall'utilizzo della più grande catapulta umana al mondo, una macchina ingegneristica da 60 metri installata all'interno del camino industriale per esplorare i limiti del volo umano controllato.

Meccanica del lancio da zero a 180 km/h

La dinamica del lancio ha richiesto un'accelerazione impressionante, passando da 0 a 180 km/h in soli 2,15 secondi. Gli atleti hanno abbandonato la capsula di lancio per proseguire in verticale verso l'alto, raggiungendo il picco massimo del volo. Dopo una brevissima fase di assenza di gravità, hanno iniziato la caduta libera, toccando velocità elevate prima di aprire i paracadute per un atterraggio sicuro in terra.

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La struttura è stata progettata dagli ingegneri e acrobati sloveni di DD Squad. Era dotata di un sistema a molle multiple da due tonnellate, capace di generare forze di accelerazione fino a 4,2 G durante l'uscita dal camino. La costruzione interna della ciminiera ha richiesto circa due mesi di lavoro intensivo per realizzare la versione finale, ottimizzata sia per lanci singoli sia per lanci in coppia.

Sicurezza e preparazione del team DD Squad

La sicurezza è stata la priorità assoluta durante lo sviluppo del progetto, che è durato due anni e mezzo. Il team ha testato il meccanismo ben oltre i requisiti previsti per il lancio finale, creando un ampio margine di sicurezza. Gašper Novak, amministratore delegato di DD Squad, ha dichiarato che il team ha lavorato sei giorni alla settimana per circa 14 ore al giorno, arrivando a dormire in cima alla ciminiera durante la fase costruttiva.

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Fred Fugen ha espresso piena fiducia nel team, sottolineando come la comprensione della sicurezza sia fondamentale. Ha dichiarato che non ci si può allenare per un lancio così unico ed estremo, ma la competenza di DD Squad, essi stessi atleti, ha garantito il controllo necessario. La sfida ingegneristica non era solo massimizzare la potenza, ma mantenere il lancio controllato per proteggere gli atleti.

I due nuovi titoli Guinness World Records

L'evento ha fruttato a Dani Roman e Fred Fugen due nuovi titoli ufficiali Guinness World Records. Roman, di 35 anni, ha stabilito il record per la massima altezza raggiunta da un essere umano con una catapulta, toccando i 100,36 metri in un lancio individuale. Questo traguardo rappresenta un nuovo standard nel campo del volo assistito da sistemi meccanici.

Nella prova in coppia, Roman e Fugen hanno stabilito il record per la massima altezza combinata raggiunta tramite catapulta umana. Il risultato ufficiale complessivo è stato di 151,72 metri, con 75,97 metri per Roman e 75,75 metri per Fugen nel lancio simultaneo. Questa impresa è nata dall'ispirazione tratta dall'Ultimate Aerial Obstacle Course, testando progressivamente catapulte da sei a dodici metri.

Il progetto Red Bull Human Catapult è stato realizzato con il sostegno di Prada Linea Rossa come partner ufficiale. L'iniziativa ha esplorato un nuovo modo di iniziare un salto B.A.S.E. utilizzando un sistema di lancio meccanico invece di un oggetto fisso o un aeromobile, aprendo la strada a future innovazioni nel campo dell'acrobazia estrema.