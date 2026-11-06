Record Store Day torna venerdì 27 novembre con uscite a tiratura limitata

Il Record Store Day torna venerdì 27 novembre, legato al Black Friday, con album a tiratura limitata destinati a diventare rarità per i collezionisti.

Il Record Store Day nasce per celebrare e sostenere i negozi di musica indipendente, ma con il tempo si è esteso anche al Black Friday, con uscite a tiratura limitata che spesso vanno prenotate con un certo anticipo. Quest'anno la giornata torna venerdì 27 novembre, con un elenco di titoli che attirano l'attenzione di appassionati e collezionisti.

Il motivo dell'interesse è semplice: si tratta di album che non verranno ristampati in seguito. Questo li trasforma in rarità, con un possibile incremento di valore nel tempo per chi riesce a metterli in collezione.

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Le uscite più ambite del Record Store Day

Tra le proposte più attese figura un'uscita legata a Taylor Swift. Nel 2023, nella tradizionale data di aprile, la cantante pubblicò per il Record Store Day le versioni live del suo album Live at Tower Theater Philly 1975.

Di quella pubblicazione saranno disponibili soltanto 14.500 copie a livello mondiale, un numero che rende l'edizione particolarmente ricercata dai fan più attenti.

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Per i superfan dei Beatles è prevista anche una versione dorata di un album del gruppo. La pubblicazione arriva dopo la recente celebrazione del gruppo con un cofanetto da collezione.

Prince, Miles Davis e le registrazioni inedite

Il triplo live di Prince è uno dei titoli di maggiore richiamo. Nel 2006 il musicista originario di Minneapolis aveva pubblicato album di grande successo, e l'anno seguente si era imbarcato in una residency di sei mesi a Las Vegas.

Da uno di quei concerti, tenuto al Rio il 20 gennaio 2007, nasce il triplo live destinato al Record Store Day. L'album raccoglie alcuni classici del musicista, morto dieci anni fa.

Nell'elenco del Black Friday compaiono anche Billy Joel, con un live del novembre 1976 registrato al Connecticut College, e Miles Davis, con un doppio vinile dedicato a un concerto a Copenaghen nel 1969.

Quella registrazione era stata completata poco prima, ma non era ancora stata pubblicata. Con Davis suonavano Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette.

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Tirature minime e valore da collezione

Alcune uscite del Record Store Day sono limitate a pochissime copie, e tra queste spicca il debutto solista di Oscar Rossignoli. L'album è stato stampato in appena 250 copie.

Rossignoli è un pianista americano di origini honduregne che da dieci anni suona a New Orleans. La rarità della sua prima incisione rende il disco un oggetto di interesse per chi cerca produzioni indipendenti difficili da trovare.

Per chi acquista questi vinili, la scelta richiede una pianificazione. Le edizioni a tiratura ridotta si esauriscono rapidamente, e la prenotazione presso i negozi indipendenti resta la strada più diretta per assicurarsi un titolo.

Un giorno uno di quei vinili potrebbe valere una piccola fortuna, perché la combinazione di tiratura limitata e mancata ristampa è ciò che ne determina il valore nel tempo.