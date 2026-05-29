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Record storico per il gioco d'azzardo in Italia: 21,88 miliardi di perdite e utili in forte crescita per le imprese

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Record storico per il gioco d'azzardo in Italia: 21,88 miliardi di perdite e utili in forte crescita per le imprese
Gioco D'azzardoScommesseLudopatia
📆5/29/2026 5:55 PM
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L'Italia è il primo mercato dell'azzardo in Europa con una spesa record nel 2025. Le perdite dei cittadini raggiungono 21,88 miliardi, mentre le imprese del settore vedono gli utili crescere del 165% in cinque anni. I sindacati chiedono divieto pubblicitario e tassa sugli extraprofitti per sanità e contrasto alla dipendenza.

Il mercato italiano del gioco d'azzardo si conferma il primo in Europa e tra i principali a livello globale, coinvolgendo scommesse sportive, lotterie, giochi di carte e casinò online.

Nel 2025 ha raggiunto un record storico, superando ogni crisi economica, con una spesa media di 3.284 euro per ogni maggiorenne nell'anno. Le perdite complessive dei cittadini ammontano a 21,88 miliardi di euro, una cifra paragonabile a una manovra finanziaria. In alcune città del Sud, come capoluogo di provincia, la spesa pro capite sale a 6.307 euro, con incrementi significativi: un comune ha registrato un +9,5% rispetto al 2024 e un +221% rispetto al 2018.

I giocatori attivi online sono stimati in 4,8 milioni, con una preoccupante crescita tra i giovani. Parallelamente, il volume raccolto dai canali fisici (sale da gioco, bar) nel 2025 è stato di 64,5 miliardi di euro, in lieve calo (-1,3%) rispetto all'anno precedente.

A livello economico, le uniche grandi vincenti sono le imprese del settore: in cinque anni i loro utili sono cresciuti del 165% in termini reali, con un fatturato che nel 2025 ha toccato i 10,4 miliardi di euro. Al contrario, lo Stato non trae beneficio, poiché deve sostenere elevati costi sanitari e sociali legati alla dipendenza dal gioco, e nemmeno i cittadini, che vedono erose le loro risorse.

Per questo sindacati come la Cgil, associazioni dei consumatori come Federconsumatori e l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) chiedono interventi immediati, a partire dal ripristino del divieto totale di pubblicità del gioco d'azzardo senza deroghe e dall'introduzione di una tassazione sugli extraprofitti delle aziende del settore, i cui proventi dovrebbero essere destinati prioritariamente alla sanità pubblica e alla lotta contro questa forma di dipendenza

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