Record storico per le esportazioni della difesa israeliana: 19,2 miliardi di dollari nel 2025

Il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato una crescita del 30% delle esportazioni del settore nel 2025, toccando i 19,2 miliardi di dollari. I sistemi missilistici e di difesa aerea guidano la domanda internazionale, spinta dalle performance in combattimento. L'Europa e l'Asia-Pacifico sono i mercati principali.

Il settore della difesa israeliano ha registrato una crescita delle esportazioni di quasi il 30% nel corso del 2025, raggiungendo un nuovo record assoluto di 19,2 miliardi di dollari.

La notizia, resa nota dal Ministero della Difesa, evidenzia come i sistemi missilistici, di difesa aerea e razzi abbiano rappresentato la principale categoria di prodotti esportati, trainando l'intero comparto. L'analisi dei contratti stipulati rivela che oltre la metà dei nuovi accordi, circa il 53%, sono stati definiti come mega-contratti, ciascuno con un valore di almeno 100 milioni di dollari, indicando una concentrazione di ordini di grande rilevanza economica.

La distribuzione percentuale per tipologia di prodotto mostra che i sistemi missilistici e di difesa aerea hanno costituito il 29% del volume totale, seguiti dai sistemi di osservazione e optronica con il 22% e infine radar e Guerra Elettronica con l'11%. Questi dati testimoniano la diversificazione tecnologica dell'industria della difesa israeliana, capace di offrire soluzioni avanzate in più settori contemporaneamente.

Il contesto operativo in cui operano le aziende del settore è particolarmente intenso: dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, le industrie israeliane hanno funzionato senza sosta, in regime di guerra. La produzione procede ininterrottamente, giorno e notte, per rifornire le forze armate nazionali e, allo stesso tempo, per onorare gli impegni contrattuali già assunti con i clienti internazionali.

Questo sforzo produttivo parallelo è stato possibile grazie a un'organizzazione industriale militare che ha saputo adattare le proprie catene di montaggio a una duplice missione. Il Ministero sottolinea che il fattore decisivo per l'incremento esponenziale della domanda estera è rappresentato dalle performance operative comprovate in combattimento dei sistemi israeliani. Le tecnologie made in Israel sono state impiegate in vari teatri di guerra e hanno dimostrato un'efficacia tangibile, consolidando la reputazione del paese come fornitore affidabile e tecnologicamente all'avanguardia.

La validazione sul campo ha trasformato il vantaggio operativo in un potente strumento commerciale, attirando l'attenzione di numerosi stati alla ricerca di equipaggiamenti testati in scenari reali. L'analisi geografica delle esportazioni mostra una distribuzionepiù articolata. L'Eura rappresenta il mercato più importante con il 36% del totale dei contratti, seguita a stretto giro dall'area Asia-Pacifico che assorbe il 32% delle forniture.

Il Medio Oriente e il Nord Africa, nonostante le turbolenze regionali, costituiscono il terzo mercato con il 15%, mentre il Nord America si attesta al 13%. Questa pluralità di mercati evidenzia la capacità di Israele di non dipendere da un'unica area geografica, riducendo così i rischi legati a tensioni politiche specifiche. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha commentato i risultati, stabilendo un nesso diretto tra i successi militari sul campo e ilboom delle esportazioni.

Secondo Katz, i risultati operativi delle forze armate, combinate con l'efficienza dell'industria di difesa nazionale, hanno creato un circolo virtuoso che si traduce in maggiore influenza geopolitica e in benefici economici per il paese. Il settore della difesa, quindi, non è solo un pilastro della sicurezza nazionale ma anche un motore economico strategico che, grazie alla sua performance, rafforza la posizione internazionale di Israele.

Il dato record del 2025 ribalta una tendenza già positiva degli anni precedenti, consolidando Israele tra i primi dieci esportatori mondiali di armamenti nonostante le dimensioni limitate del suo mercato interno. Le aziende del settore, come Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, sono realtà affermate a livello globale e beneficiano della sinergia tra forze armate e industria.

In conclusione, la combinazione di innovazione tecnologica, esperienza operativa diretta e capacità produttiva flessibile ha permesso all'industria della difesa israeliana di raggiungere traguardi storici, trasformando le pressioni di un conflitto in corso in un'opportunità di crescita economica e di proiezione internazionale senza precedenti





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