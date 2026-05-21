Record storico sull Everest: centinaia di alpinisti raggiungono la vetta in una sola giornata

Un numero senza precedenti di scalatori ha conquistato la cima più alta del mondo, sollevando preoccupazioni per l'affollamento e la sicurezza nella zona della morte.

L'alpinismo mondiale ha assistito a un evento senza precedenti sulla vetta del Monte Everest , dove un numero record di duecentottantasette alpinisti è riuscito a raggiungere la cima più alta del pianeta, situata a ottomilaottocentoquarantanove metri di quota.

Questa incredibile impresa è stata resa possibile grazie a una rara e improvvisa finestra di tempo sereno, che ha permesso a centinaia di scalatori di sbloccare le proprie spedizioni dopo lunghe e frustranti attese nei campi base. La maggior parte di queste ascensioni è avvenuta attraverso il versante meridionale, situato in territorio nepalese, superando ampiamente il precedente primato registrato nel maggio del duemiladiciannove, quando erano state censite duecentoventitré vette.

La rapidità dell'azione è stata sbalorditiva, con molti team che hanno impiegato meno di ventiquattro ore per compiere l'ultimo sforzo verso la cima, approfittando della stabilità atmosferica che raramente si presenta in modo così netto in quelle altitudini estreme. Tra i protagonisti di questa stagione si distinguono figure leggendarie che hanno riscritto i libri di storia della montagna.

In particolare, l'attenzione è rivolta a Kami Rita Sherpa, una guida nepalese di cinquantasei anni che ha raggiunto la vetta per la trentaduesima volta, stabilendo un nuovo record mondiale assoluto. Non è rimasto a guardare il suo connazionale Pasang Dawa Sherpa, che ha toccato la quota di trenta ascensioni totali nell'arco della stessa settimana, dimostrando una resistenza fisica e mentale fuori dal comune.

Un altro traguardo fondamentale è stato raggiunto da Lakpa Sherpa, che con la sua undicesima vetta consolida il suo ruolo di guida femminile più autorevole al mondo. Parallelamente a queste imprese collettive, spicca il caso di Marcelo Segovia, un alpinista ecuadoriano che ha scelto la via più difficile: la scalata in solitaria e senza l'ausilio di bombole di ossigeno supplementare, una sfida estrema che mette a dura prova i limiti biologici dell'essere umano in un ambiente dove l'aria è estremamente rarefatta.

Tuttavia, questo successo numerico porta con sé ombre inquietanti e critiche severe da parte degli esperti di alpinismo. Il governo del Nepal è finito nel mirino per la gestione permissiva dei permessi di scalata, che non prevedono un tetto massimo rigoroso. Questo ha generato il fenomeno degli ingorghi umani, vere e proprie code di persone che si formano proprio nella zona della morte, ovvero l'area oltre gli ottomila metri.

In questa fascia altitudinale, la carenza di ossigeno naturale provoca un rapido deterioramento delle funzioni cognitive e fisiche, rendendo ogni rallentamento potenzialmente fatale. Un semplice intoppo nel flusso degli alpinisti può portare all'esaurimento delle scorte di ossigeno, trasformando un sogno di gloria in un incubo tragico. La densità di persone in zone così critiche aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti e rende estremamente difficili le operazioni di soccorso.

Le dinamiche di quest'anno sono state ulteriormente influenzate da fattori geopolitici e naturali. La decisione delle autorità cinesi di chiudere l'accesso settentrionale dal Tibet agli stranieri ha costretto tutte le spedizioni commerciali internazionali a concentrarsi esclusivamente sul versante nepalese. Questo ha creato un effetto imbuto devastante, dove centinaia di persone si sono ritrovate a competere per lo stesso sentiero nello stesso momento.

A questo si è aggiunto il problema di un enorme seracco, una parete di ghiaccio instabile che ha costretto gli organizzatori a posticipare le partenze della stagione primaverile per evitare tragedie. Dal punto di vista economico, l'operazione è stata massiccia: il dipartimento del Turismo del Nepal ha venduto quattrocentonovantaquattro permessi, ognuno al costo di quindicimila dollari, movimentando risorse ingenti e impiegando un numero elevatissimo di guide locali.

Mentre il governo attende le prove fotografiche per emettere i certificati ufficiali, resta aperta la discussione sulla sostenibilità di un turismo d'alta quota che sembra privilegiare il profitto rispetto alla sicurezza degli scalatori





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