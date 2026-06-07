Recordati, l'opa dei fondi e il rischio di un addio dall'Italia: il dibattito sul golden power

L'operazione di leveraged buyout da 10,7 miliardi per Recordati rischia di portare la storica azienda farmaceutica fuori dai listini italiani e, in futuro, lontano dal Paese. L'analisi del dossier di Today.it sulle mosse dei fondi CVC e Groupe Bruxelles Lambert e le richieste di intervento del governo per applicare il golden power.

Il dossier di Today.it si concentra sull'operazione di leveraged buyout che prevede il delisting di Recordati dai listini milanesi, promossa dai fondi CVC Capital Partners e Groupe Bruxelles Lambert .

L'operazione, del valore di 10,7 miliardi di euro attraverso un'Opa, rappresenta una mossa tipica dei grandi fondi di investimento: acquisire una società utilizzando debito, ripagarlo tramite i flussi di cassa generati dall'azienda e poi rivenderla in un secondo momento, garantendo un ritorno economico agli investitori. La fuoriuscita di Recordati, azienda storicamente italiana con una solida crescita economica, comporterebbe una perdita di circa 10 miliardi di euro di capitalizzazione per Piazza Affari, una somma difficile da colmare per qualsiasi altro soggetto italiano.

Data la dimensione dell'operazione e la prospettiva di una futura rivendita, è probabile che il destino di Recordati si allontani definitivamente dall'Italia. Questa situazione ha acceso il dibattito sull'opportunità di invocare il golden power, lo strumento di governance che consente al governo di imporre condizioni o bloccare operazioni che riguardano settori strategici, per cercare di mantenere la società nel contesto nazionale.

L'articolo sottolinea come, nonostante l'operazione sia ancora nelle prime fasi, le implicazioni per il mercato azionario italiano e per la sovranità industriale siano già视为prioritarie da parte di alcuni osservatori. La redazione di Dossier Today.it, sezione di inchieste esclusive in abbonamento, invita i lettori a consultare la copertina dedicata a questa vicenda prima che l'accesso libero scada, offrendo un approfondimento dettagliato sulle dinamiche di questa complessa operazione finanziaria e sulle sue possibili conseguenze per l'economia italiana.

Nonostante la crescente globalizzazione e la frequenza di operazioni di questo tipo, il caso Recordati assume una particolare rilevanza per le dimensioni dell'azienda, la sua storia e il suo ruolo nel panorama farmaceutico nazionale. Il testo, nella sua versione completa, analizza anche la struttura dell'operazione, i ruoli dei vari attori coinvolti e le reazioni della comunità finanziaria e politica italiana, che si interroga sulla capacità del Paese di contrastare la diaspora delle sue corporation storicamente radicate.

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