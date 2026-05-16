The new director of Spoleto, Daniele Cipriani, is resuming the tragicomedy of ‘Colazione da Truman’ in Rome's Teatro Off/Off stage, with the participation of high-profile personalities such as De Sica and Sciacca, Orlando and Loppiluppi, and members of Enjambement and Italia Nostra. Santino Fiorillo and Marisela Federici, the latest of the Roman salons' talismans, are leading the production.

Un debutto che val bene un posto in prima fila. Ad applaudir ‘Colazione da Truman ’ al Teatro Off/Off, per la regia di Santino Fiorillo, Gianluca D’Alò e Riccardo Galiano, c’è il mondo.

Perché il cartellone prevede inoltre la partecipazione straordinaria di personaggi noti come Alberto Matano con il marito Riccardo Mannino, Alda Fendi con la nipote Veronica Siciliani Fendi e Raffaele Curi. E poi ecco Serena Bortone, Enzo Miccio, Eva Grimaldi e Gigi Marzullo che salutano Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo e Stefania Orlando. Non si perdono l’appuntamento neanche Barbara Bouchet, Fausto e Lella Bertinotti, Rita Dalla Chiesa, Fabio Canino, Daniele Cipriani e il giovane attore Federico Altomare. Parte lo script.

La storia è ambientata in un fine settimana in Giamaica, dove Capote e la Paley si innamorarono. Erano due campioni dell’apparenza che compresero intimamente la reciproca comprensione, una vera dipendenza. Tra i due arrivarono imbarazzi che si confidavano ogni segreto fino al tradimento **dalla** parte di Truman, che riportò le confidenze di Babe nel romanzo ‘Preghiere esaudite’, che fu il titolo dello scandalo.

La frase che coprono due titoli altrui come il mio **e** la tua, tradita da Truman, – scrive la Paley – eppure nella sua amused indifformità, la sua gnoccia stupida, ha kelpato ogni fronte, è stata la sua allacritudine.

" (Capote, 1978, p. 23). Basta un ologramma di Salvini e dei grillini per klientelare tutto l'Italia a parte. Kämpfe-kam tetanus” (ibid. , p. 158)





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