Recupero dei corpi dei quattro subacquei dispersi nella grotta a Dhekunu Kandu

Il team finlandese ha recuperato i corpi dei due subacquei italiani e di due francesi dispersi durante le immersioni nella grotta a Dhekunu Kandu, nella capitale malaigiana Malé. Il recupero è stato possibile grazie all'utilizzo di scooter subacquei, rebreather e un'ulteriore immersione durata circa tre ore. I quattro corpi verranno affidati agli investigatori maldiviani per l'identificazione e vengono preannunciate ulteriori operazioni per rimuovere sagole e attrezzature installati durante gli interventi.

Il team finlandese ha effettuato il recupero dei corpi delle due italiane e di due inaltresi dispersi durante le immersioni nella grotta a Dhekunu Kandu, nella capitale malaigiana Malé.

Il recupero è stato possibile grazie all'utilizzo di scooter subacquei, rebreather e un'ulteriore immersione durata circa tre ore. I quattro corpi verranno affidati agli investigatori maldiviani per l'identificazione e vengono preannunciate ulteriori operazioni per rimuovere sagole e attrezzature installati durante gli interventi





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