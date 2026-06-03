Recupero dei quattro italiani nelle Maldive: il racconto del sub finlandese Grönqvist

Patrik Grönqvist, subacqueo tecnico finlandese, descrive la missione di recupero dei corpi dei quattro italiani morti nella grotta marina di Dhekunu Kandu. Tra le difficoltà, l'ambiente ostile, la presenza di squali, la corsa contro il tempo e l'analisi delle probabili cause della tragedia. Il team non ha cercato riconoscimenti economici, ma ha ricevuto un'alta onorificenza italiana.

Il subacqueo finlandese Patrik Grönqvist , insieme ai colleghi Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund, ha raccontato la missione di recupero dei quattro italiani morti alle Maldive nella grotta marina di Dhekunu Kandu.

Il team, chiamato dall'organizzazione Dan Europe, ha agito in pochi minuti dopo aver ricevuto la richiesta, nonostante l'ambiente caldo fosse estraneo all'esperienza di Grönqvist, abituato a immersioni in acque fredde e in miniere sommerse. La missione è stata resa più drammatica dalla morte precedente di un palombaro maldiviano nella stessa area. L'obiettivo era recuperare i corpi, operazione psicologicamente diversa da un salvataggio, ma con la stessa complessità ambientale.

Durante la prima immersione, il team ha seguito una traccia di sedimenti sollevati da una pinna in una apertura laterale, individuando i quattro corpi concentrati in pochi metri. Il ritrovamento è avvenuto quasi allo scadere del tempo utile, poiché l'uscita dalla grotta sarebbe stata altrimenti impedita dalle correnti. L'ambiente ha presentato pericoli: piccoli squali nutrice all'interno e uno squalo tigre all'esterno, gestito con calma e movimenti lenti.

L'analisi di Grönqvist suggerisce che i turisti fossero equipaggiati in modo inadeguato: probabile perdita di visibilità per il fango sollevato, assenza di torce adeguate e soprattutto mancata stesura di una sagola, regola fondamentale nelle grotte. Anche se fossero riusciti a uscire, la riserva di gas non sarebbe bastata per le tappe di decompressione dopo oltre quaranta minuti. Il messaggio è chiaro: le grotte richiedono formazione specifica e rispetto rigoroso delle regole.

Grönqvist ha ridimensionato l'immagine di eroe, sottolineando che il team non ha chiesto compensi, usando le ferie per la missione, e che l'unico obiettivo era umanitario. Per il loro intervento, il presidente Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana. La testimonianza evidenzia come l'esperienza, non il corggio, permetta di mantenere il sangue freddo in situazioni estreme





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